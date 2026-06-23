Công an hỗ trợ cứu người bệnh thủng tạng rỗng

Nam bệnh nhân, 37 tuổi, khi đang di chuyển đến công ty làm việc, bất ngờ xuất hiện cơn đau bụng dữ dội nên buộc phải dừng xe bên đường và nhờ người dân hỗ trợ.

Đúng thời điểm đó, một tổ công tác của Công an tỉnh Quảng Ninh đang làm nhiệm vụ gần khu vực đã nhanh chóng hỗ trợ liên hệ cấp cứu và phối hợp đưa người bệnh đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trong thời gian sớm nhất.

Tại bệnh viện, kết quả đánh giá cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ thủng tạng rỗng trong ổ bụng. Đây là một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, có thể nhanh chóng dẫn tới viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn ổ bụng lan rộng, sốc nhiễm khuẩn và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Chỉ khoảng 1 giờ sau khi nhập viện, ca mổ được tiến hành bằng phương pháp nội soi. Trong quá trình thăm dò ổ bụng, ê-kíp phẫu thuật phát hiện nhiều dịch vàng đục lan tỏa trong ổ bụng xuất phát từ vị trí lỗ thủng mặt trước hành tá tràng.

Các bác sĩ nhanh chóng làm sạch dịch ổ bụng, xử trí khâu lỗ thủng hành tá tràng và kiểm soát tổn thương. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, người bệnh ổn định, phục hồi tốt và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Các bác sĩ cho biết, thủng tá tràng là một trong những nguyên nhân gây thủng tạng rỗng thường gặp. Khi lỗ thủng xuất hiện, dịch tiêu hóa và vi khuẩn từ đường tiêu hóa có thể tràn vào ổ bụng, gây viêm phúc mạc cấp.

Người bệnh thường xuất hiện các triệu chứng như đau bụng đột ngột, dữ dội, bụng co cứng, đau tăng khi vận động, có thể kèm buồn nôn hoặc nôn.

Nếu không được chẩn đoán và phẫu thuật kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến nhiễm khuẩn nặng, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường như đau bụng dữ dội, đột ngột hoặc kéo dài, người dân không nên tự điều trị tại nhà mà cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời, hạn chế nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

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