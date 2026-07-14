Cứu sản phụ mang thai 21 tuần bị viêm ruột thừa vỡ ứ mủ

Ở tuổi 30, lần đầu mang thai, sản phụ bước vào tuần thai thứ 21 với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, sau khoảng một tuần đau bụng âm ỉ, cơn đau bất ngờ tăng dữ dội khiến chị phải đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cấp cứu.

Tại thời điểm nhập viện, sản phụ sốt 38°C, bụng cứng, đau rõ vùng hạ sườn và hố chậu phải. Kết quả siêu âm ghi nhận bên phải tử cung có một khối kích thước khoảng 66 x 51 x 66 mm, xung quanh có lớp dịch mỏng. Đây là tình trạng cần được xử trí khẩn cấp vì có nguy cơ ảnh hưởng đến cả mẹ và thai nhi.

Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi.

Các bác sĩ thực hiện nội soi cho sản phụ - Ảnh BVCC

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phát hiện khối u buồng trứng phải kích thước khoảng 5 x 5 cm vẫn còn hồng, chưa có dấu hiệu xoắn nên không phải nguyên nhân gây đau.

Tiếp tục thăm dò, các bác sĩ xác định nguyên nhân thực sự nằm ở hố chậu phải. Ruột thừa của sản phụ đã viêm nặng, ứ mủ, được các quai ruột bao quanh. Đáng chú ý, ruột thừa đã có điểm vỡ và mủ vẫn tiếp tục chảy ra ổ bụng. Trong ổ bụng xuất hiện nhiều dịch mủ màu trắng đục, cho thấy tình trạng nhiễm trùng đã tiến triển.

Ê-kíp tiến hành lấy dịch mủ trong ổ bụng để nuôi cấy vi sinh và làm kháng sinh đồ nhằm lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp. Đồng thời, các bác sĩ khẩn trương mời bác sĩ Ngoại khoa của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn sang phối hợp phẫu thuật, xử trí triệt để ổ nhiễm trùng.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, thai nhi vẫn được bảo tồn và thai kỳ tiếp tục được duy trì. Hiện sản phụ đang được chăm sóc tại phòng hậu phẫu, theo dõi chặt chẽ tình trạng nhiễm trùng, sức khỏe người mẹ cũng như sự phát triển của thai nhi.

Ê - kíp phẫu thuật cho sản phụ - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ bệnh viện Phụ sản Hà Nội, trường hợp này là lời cảnh báo về những bệnh lý ngoại khoa có thể xảy ra trong thai kỳ. Viêm ruột thừa ở phụ nữ mang thai thường không có biểu hiện điển hình do tử cung lớn dần làm thay đổi vị trí của ruột thừa, khiến vị trí đau không còn giống như ở người bình thường.

Bên cạnh đó, các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn hay khó chịu cũng có thể bị nhầm lẫn với những thay đổi sinh lý hoặc các bệnh lý sản khoa, phụ khoa trong thai kỳ. Nếu chẩn đoán muộn, ruột thừa có thể vỡ, gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng ổ bụng, làm tăng nguy cơ sinh non, sảy thai hoặc đe dọa tính mạng của người mẹ.

Các bác sĩ cảnh báo, khi mang thai, cần đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu:

- Đau bụng kéo dài hoặc đau tăng dần.

- Sốt từ 38°C trở lên.

- Bụng cứng, đau khu trú, đặc biệt vùng hố chậu phải.

- Buồn nôn, nôn nhiều kèm đau bụng.

- Mệt mỏi bất thường hoặc tình trạng đau không thuyên giảm.

Các bác sĩ khuyến cáo, thai phụ tuyệt đối không tự ý dùng thuốc giảm đau khi chưa được thăm khám. Việc đến bệnh viện sớm giúp phát hiện chính xác nguyên nhân đau bụng, xử trí kịp thời, hạn chế nguy cơ biến chứng, bảo vệ an toàn cho cả mẹ và thai nhi.

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