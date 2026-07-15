Ăn tiết canh, người đàn ông 45 tuổi viêm màng não, phù não nguy kịch

Theo người nhà, khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân Đ.V.C. (45 tuổi, Bắc Ninh) có ăn tiết canh lợn. Hai ngày sau bữa ăn, ông bắt đầu xuất hiện sốt, đau đầu và buồn nôn. Các triệu chứng diễn tiến rất nhanh, người bệnh lơ mơ, kích thích, giảm ý thức nên được đưa đến cơ sở y tế gần nhà trước khi chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

ThS.BSNT Phan Văn Mạnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng giảm ý thức đồng thời có các dấu hiệu điển hình của viêm màng não cấp và được chẩn đoán viêm màng não, theo dõi do Streptococcus suis (liên cầu lợn).

Bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, thở máy, sử dụng kháng sinh và triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức tích cực nhằm kiểm soát phù não và bảo vệ chức năng não.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, được rút ống nội khí quản và chuyển lên Khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân hôn mê viêm màng não vì liên cầu lợn - Ảnh BVCC

Theo ThS.BSNT Phan Văn Mạnh, liên cầu lợn là căn nguyên gây viêm màng não ở người lớn hàng đầu tại Việt Nam. Không chỉ gây viêm màng não, vi khuẩn này còn có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết với hàng loạt biến chứng nặng như ban xuất huyết, rối loạn đông máu, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và nguy cơ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.

Chăm sóc bệnh nhân mắc liên cầu lợn - Ảnh BVCC

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từng tiếp nhận không ít bệnh nhân khẳng định chỉ ăn tiết canh gà, dê hoặc các loại tiết canh khác nhưng cuối cùng vẫn được xác định mắc liên cầu lợn.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc trong quá trình chế biến, một số nơi đã pha trộn tiết lợn vào các loại tiết khác, khiến người ăn không nhận biết được và vẫn có nguy cơ nhiễm vi khuẩn.

Ngoài đường ăn uống, vi khuẩn liên cầu lợn còn có thể xâm nhập qua các vết trầy xước trên da khi giết mổ, chế biến hoặc tiếp xúc với lợn mắc bệnh và sản phẩm từ lợn nhiễm khuẩn.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo: Tuyệt đối không ăn tiết canh và các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín kỹ; Đeo găng tay khi giết mổ, chế biến thịt lợn nếu có vết thương hở.

Khi xuất hiện sốt, đau đầu, buồn nôn sau khi ăn tiết canh hoặc sau khi tiếp xúc với lợn bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Đây là yếu tố quyết định giúp giảm nguy cơ biến chứng nặng và tử vong.

Dấu hiệu cảnh báo nhiễm liên cầu lợn cần đi khám ngay - Sốt cao đột ngột sau khi ăn tiết canh hoặc thực phẩm từ lợn chưa nấu chín. - Đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn. - Cứng gáy, sợ ánh sáng. - Lơ mơ, kích thích, rối loạn ý thức. - Ban xuất huyết trên da, tụt huyết áp hoặc khó thở.

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