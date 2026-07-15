Ho ra máu ồ ạt: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu cấp cứu hô hấp không thể chậm trễ

Qua khai thác bệnh sử, người bệnh có nhiều bệnh lý nền phức tạp, gồm lao phổi đã điều trị, đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và di chứng xuất huyết não.

Bác sĩ xem hình ảnh tổn thương của bệnh nhân trên phim chụp - Ảnh BVCC

Kết quả chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang cho thấy người bệnh bị giãn phế quản lan tỏa ở thùy trên phổi phải, kèm tăng sinh nhiều mạch máu quanh vùng tổn thương và giãn động mạch phế quản phải. Hình ảnh cũng ghi nhận các tổn thương gợi ý viêm phổi và cần tiếp tục theo dõi bệnh lý lao phổi.

Kết quả chụp mạch xác định nhiều nhánh động mạch phế quản tăng sinh bất thường đang cấp máu cho vùng tổn thương. Các bác sĩ đã tiến hành nút tắc thành công các nhánh mạch này bằng vật liệu chuyên dụng, giúp kiểm soát tình trạng xuất huyết.

Sau can thiệp, người bệnh tỉnh táo, không còn ho ra máu, hô hấp ổn định và không ghi nhận tình trạng khó thở. Hiện, người bệnh tiếp tục được điều trị và theo dõi tại Khoa Hô hấp nhằm kiểm soát các bệnh lý nền, đánh giá nguy cơ tái phát cũng như xây dựng kế hoạch điều trị lâu dài, trong đó có xem xét chỉ định phẫu thuật nếu cần thiết.

Ê- kíp can thiệp nút tắc nhánh mạch máu cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo BS.CKI Nguyễn Thị Kiều Oanh, Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, ho ra máu có thể gặp trong nhiều bệnh lý như giãn phế quản, lao phổi, viêm phổi hoặc các bất thường của hệ mạch phế quản.

Điều quan trọng nhất là xác định đúng nguyên nhân gây chảy máu để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Đối với các trường hợp ho ra máu nhiều hoặc tái phát, can thiệp nút động mạch phế quản dưới DSA là phương pháp giúp kiểm soát hiệu quả nguồn chảy máu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều trị bệnh lý hô hấp và cân nhắc các phương án điều trị tiếp theo khi có chỉ định.

BS.CKI Nguyễn Thị Kiều Oanh cảnh báo, người có tiền sử lao phổi, giãn phế quản hoặc các bệnh hô hấp mạn tính khi xuất hiện ho ra máu, dù chỉ với lượng ít, cũng không nên chủ quan. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo tổn thương nghiêm trọng ở đường hô hấp hoặc bệnh phổi mạn tính đang tiến triển.

Nếu không được thăm khám và điều trị sớm, người bệnh có nguy cơ tái phát với lượng máu nhiều hơn, làm tăng nguy cơ suy hô hấp và các biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

Khi nào cần đến bệnh viện ngay nếu ho ra máu? Người dân không nên chủ quan khi xuất hiện ho ra máu, đặc biệt nếu có tiền sử bệnh hô hấp. Cần đến cơ sở y tế sớm khi có các dấu hiệu sau: Ho ra máu đỏ tươi, dù lượng ít hay nhiều. Ho ra máu tái diễn nhiều lần. Ho ra máu kèm khó thở, đau ngực, sốt hoặc chóng mặt. Có tiền sử lao phổi, giãn phế quản hoặc các bệnh hô hấp mạn tính. Ho ra máu kèm mệt nhiều, huyết áp tụt hoặc dấu hiệu mất máu.

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