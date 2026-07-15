Công trình thoát nước chậm tiến độ ảnh hưởng cuộc sống người dân Hà Nội

Được triển khai từ đầu tháng 3/2026 với thời gian thi công dự kiến 90 ngày, tuyến cống thoát nước tại khu vực ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp, phường Từ Liêm (Hà Nội), đến nay vẫn chưa hoàn thành. Trong thời điểm Hà Nội thường xuyên xuất hiện những trận mưa lớn, việc thi công kéo dài khiến sinh hoạt và đi lại của nhiều hộ dân dọc tuyến bị ảnh hưởng.

Khu vực thi công tuyến cống thoát nước tại ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp, phường Từ Liêm (Hà Nội), hiện vẫn chưa hoàn thành.

Tuyến cống có chiều dài khoảng 400m, là một hạng mục thuộc dự án hồ điều hòa Phú Đô. Ghi nhận vào giữa tháng 7, nhiều vị trí trong ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp vẫn đang được thi công, mặt đường bị đào xới, không gian đi lại bị thu hẹp.

Do công trình chạy qua khu dân cư, việc thi công diễn ra ngay sát nhà của nhiều hộ dân. Tùy từng vị trí triển khai, lối ra vào có thời điểm bị chắn, khiến việc di chuyển của người dân gặp không ít khó khăn.

Đến giữa tháng 7, nhiều vị trí trên công trường vẫn ngổn ngang, các hạng mục tiếp tục được triển khai.

Những bất tiện càng rõ rệt trong những ngày Hà Nội có mưa. Mặt đường đang thi công trở nên khó di chuyển, trong khi người dân sống dọc tuyến vẫn phải tìm cách đi qua công trường để ra vào nhà.

Mặt đường bị đào xới, gồ ghề khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong những ngày mưa.

Ông Minh Hà, một người dân sinh sống tại khu vực, cho biết việc thi công kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của gia đình.

“Việc đi lại rất khó khăn, nhất là những ngày trời mưa. Có hôm mưa lớn, chúng tôi gần như không thể vào được nhà. Lối ra vào cũng thường xuyên bị ảnh hưởng theo vị trí thi công nên cuộc sống bị đảo lộn”, ông Hà chia sẻ.

Công trình nằm sát khu dân cư, việc thi công ảnh hưởng trực tiếp đến lối ra vào và sinh hoạt hằng ngày của nhiều hộ dân.

Theo người dân, việc đầu tư hệ thống thoát nước là cần thiết bởi khu vực phía Tây Hà Nội thường xuyên chịu áp lực ngập úng sau những trận mưa lớn. Tuy nhiên, các hộ dân mong muốn công trình sớm hoàn thành, đồng thời quá trình thi công cần có phương án bảo đảm lối đi và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Dù một số vị trí đã được lấp đất, hệ thống cừ thép phục vụ thi công vẫn chưa được tháo dỡ, cho thấy công trình vẫn còn những hạng mục chưa hoàn tất.

Bên cạnh những bất tiện trong việc đi lại, vấn đề an toàn tại công trường cũng khiến người dân lo ngại. Một số vị trí thi công chưa được rào chắn cẩn thận, biển cảnh báo còn hạn chế. Khi trời mưa hoặc vào ban đêm, các khu vực mặt đường bị đào xới, chênh lệch độ cao gây khó khăn cho người dân khi di chuyển qua đây.

Một số vị trí thi công chưa được che chắn cẩn thận, trong khi hệ thống biển cảnh báo tại công trường còn hạn chế.

Tuyến cống dài khoảng 400m tại ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp là một hạng mục nằm trong dự án hồ điều hòa Phú Đô. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, quy mô 36,76ha, trong đó diện tích mặt nước chiếm hơn 31ha.

Hồ điều hòa Phú Đô được đầu tư nhằm bổ sung năng lực trữ và tiêu thoát nước cho khu vực phía Tây Hà Nội, nơi nhiều tuyến đường thường xuyên chịu áp lực ngập úng khi xuất hiện mưa lớn. Công trình được thành phố xác định là dự án cấp bách và đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác.

Khi hoàn thành đồng bộ, hồ điều hòa cùng hệ thống cống kết nối được kỳ vọng tăng khả năng điều tiết nước, giảm áp lực lên mạng lưới thoát nước hiện hữu. Vì vậy, tiến độ tuyến cống tại ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của các hộ dân dọc công trường mà còn là một mắt xích trong hệ thống thoát nước của khu vực.

Từ một công trình được kỳ vọng góp phần giải bài toán ngập úng, tuyến cống tại ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp lại đang trở thành nỗi mong ngóng của nhiều hộ dân vì chậm hoàn thành. Khi mùa mưa đã đến, tiến độ công trình càng trở thành vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm.