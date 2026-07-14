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Tông vào đuôi xe tải đậu trên đường Trường Sơn Đông, 1 người tử vong

Hà Ngọc Chính

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h15 ngày 13/7 tại Km388 trên đường Trường Sơn Đông đoạn qua thôn Kim Tân, xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

Thông tin ban đầu, khi di chuyển trên đường Trường Sơn Đông (đoạn qua xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) giữa trời tối, một người đàn ông điều khiển xe máy đã tông vào đuôi xe tải đang đỗ bên đường dẫn đến tử vong.

Thời điểm trên, ông S.K. (SN 1969) điều khiển xe máy BKS 81L1-161.xx chở theo anh K.W. (SN 1987) cùng trú tại xã Pờ Tó, lưu thông theo hướng từ xã Ia Pa đến xã Pờ Tó, thuộc đường Trường Sơn Đông, tỉnh Gia Lai.

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Hiện trường vụ TNGT khiến 1 người tử vong. Ảnh: Hoàng Long

Khi đến địa điểm Km388 đã tông vào đuôi xe ô tô tải BKS 81C-282.xx cùng chiều do tài xế Phạm Ngọc Vương (SN 1977, trú tại phường Pleiku) điều khiển đang đỗ ở bên lề phải.

Vụ tai nạn khiến ông K. tử vong trên đường đi cấp cứu, xe máy bị hư hỏng nặng.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) đã phối hợp cùng Công an xã Ia Pa bảo vệ hiện trường, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Mời bạn đọc xem video: TNGT khi giao xe cho người không đủ điều kiện. Nguồn VTV
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