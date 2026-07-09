Bộ GD&ĐT phản hồi về đề nghị thi lại môn Toán tại Tuyên Quang

Tối 9/7, Bộ GD&ĐT đã có thông tin về đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ đã nhận được đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, hơn 290/328 thí sinh đạt từ 9 điểm môn Toán trở lên, trong đó 146 em đạt điểm 10 tuyệt đối. Ảnh: VOV.

Về việc này, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định.

Trên cơ sở Quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của UBND tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ GD&ĐT sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp; bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trước đó, chiều 9/7, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo thông tin về vụ việc liên quan đến kết quả bất thường môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Nội dung trọng tâm của buổi họp báo là thông tin về quá trình xác minh, điều tra của các cơ quan chức năng, kết quả xử lý vụ việc và giải đáp những vấn đề dư luận quan tâm.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, cho biết Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cho biết, Sở đã gặp mặt cha mẹ và phụ huynh học sinh, thí sinh ở điểm thi trường chuyên Tuyên Quang để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng. 322 phụ huynh của học sinh lớp 12 và 6 thí sinh tự do đồng ý đề xuất cho thi lại môn Toán để công bằng, khách quan và đảm bảo quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Do đó, Sở đề xuất phương án này với Bộ GD&ĐT, cũng như đề xuất xem xét thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Ngoài ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên Toán trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký tại điểm thi, một người khác là trưởng điểm thi Trần Thị Thu Hằng, hiệu phó trường THPT Nguyễn Văn Huyên. Danh tính hai người còn lại chưa được công bố.