Bảo tồn gan, thận cho bệnh nhi 16 tuổi bị đa chấn thương nặng sau tai nạn

Khi nhập viện, bệnh nhi L.G.N. (16 tuổi, TP Đồng Hới) được xác định bị vỡ gan độ IV, kèm lóc tách và huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch thận phải. Đây là những tổn thương nghiêm trọng, có nguy cơ đe dọa tính mạng do chảy máu nhiều, đồng thời có thể gây mất chức năng thận nếu không được xử trí kịp thời.

Tổn thương trên phim chụp - Ảnh BVCC

Sau khi đánh giá toàn diện các tổn thương, ê-kíp thống nhất lựa chọn phương pháp can thiệp nội mạch, gồm nút mạch cầm máu gan kết hợp tái thông động mạch thận nhằm kiểm soát chảy máu và bảo tồn chức năng thận.

Can thiệp mạch để cầm máu, phục hồi tổn thương - Ảnh BVCC

BSCKII Nguyễn Đức Hùng, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết, với trường hợp vỡ gan nặng như bệnh nhi này, trước đây nguy cơ tử vong rất cao. Gan là cơ quan giàu mạch máu nên khi bị tổn thương thường gây chảy máu ồ ạt, trong khi nhu mô gan mềm, dễ vỡ khiến việc khâu cầm máu bằng phẫu thuật gặp nhiều khó khăn.

Nhờ kỹ thuật can thiệp nội mạch, bác sĩ có thể xác định chính xác vị trí mạch máu tổn thương để nút mạch cầm máu nhanh chóng, đồng thời bảo tồn tối đa phần nhu mô gan lành. Phương pháp này ít xâm lấn, người bệnh không phải trải qua cuộc phẫu thuật lớn, không cần gây mê và giảm đáng kể nguy cơ mất máu.

Đối với tổn thương lóc tách động mạch thận kèm huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch thận phải, nhiều trường hợp trước đây phải cắt bỏ thận do không thể phục hồi tuần hoàn. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật can thiệp nội mạch hiện đại, các bác sĩ đã tái thông mạch máu, góp phần bảo tồn chức năng thận cho bệnh nhi.

Tổn thương trên phim chụp - Ảnh BVCC

Trước đó, bệnh viện đã điều trị thành công nhiều trường hợp vỡ gan, vỡ lách hoặc vỡ thận đơn độc. Tuy nhiên, xử trí thành công đồng thời hai tổn thương nặng trên cùng một bệnh nhân là trường hợp hiếm gặp.

Sau 10 ngày điều trị, theo dõi và chăm sóc tích cực, kết quả kiểm tra cho thấy chức năng gan và thận của bệnh nhi được bảo tồn tốt, các chỉ số lâm sàng ổn định. Người bệnh đã được xuất viện.