Cứu sống mẹ con sản phụ bị rau bong non, vỡ ối trên nền hai lần mổ đẻ

Sản phụ B.T. (35 tuổi, trú tại Nghệ An) nhập viện trong tình trạng ra máu âm đạo khi thai được 38 tuần 4 ngày. Qua thăm khám và siêu âm tại Trung tâm Chẩn đoán trước sinh và Sơ sinh, các bác sĩ xác định sản phụ bị rau bong non, vỡ ối non trên nền có hai lần mổ lấy thai cũ. Đây là tình huống sản khoa tối khẩn, đe dọa trực tiếp tính mạng của cả mẹ và thai nhi.

BSCKII Trần Xuân Cảnh, Trưởng khoa Sản bệnh, bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, rau bong non là biến chứng đặc biệt nguy hiểm xảy ra khi bánh rau bong khỏi thành tử cung trước khi thai nhi được sinh ra. Tình trạng này làm gián đoạn quá trình cung cấp oxy và dưỡng chất cho thai nhi, có thể dẫn tới suy thai cấp, mất tim thai hoặc tử vong trong thời gian rất ngắn nếu không được can thiệp kịp thời. Đồng thời có thể gây mất máu nặng cho mẹ, rối loạn đông máu, sốc và đe dọa tính mạng.

Do sản phụ có tiền sử hai lần mổ lấy thai, các bác sĩ nhận định nguy cơ ổ bụng và tử cung dính nhiều, có thể gây khó khăn cho việc tiếp cận và kéo dài thời gian lấy thai. Các bác sĩ đã chủ động lựa chọn đường mổ dọc thay vì đường mổ ngang nhằm rút ngắn tối đa thời gian đưa thai nhi ra ngoài, đồng thời tạo thuận lợi cho việc xử trí các tình huống phức tạp có thể phát sinh.

Phẫu thuật khẩn cấp cứu mẹ con sản phụ rau bong non - Ảnh BVCC

Thực tế, vết mổ tử cung cũ của sản phụ dính diện rộng vào thành bụng, khiến thao tác bóc tách gặp nhiều khó khăn, các bác sĩ nhanh chóng tiếp cận tử cung, hạn chế nguy cơ chảy máu và đưa thai nhi ra ngoài an toàn trong thời gian ngắn nhất.

Sản phụ sau phẫu thuật ổn định, được theo dõi sát nhằm phát hiện sớm các biến chứng hậu phẫu.

Các bác sĩ sản phụ khoa khuyến cáo, rau bong non là tai biến sản khoa nguy hiểm có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ nhưng thường gặp hơn ở những tháng cuối thai kỳ.

Bệnh có thể biểu hiện bằng các dấu hiệu như đau bụng đột ngột, tử cung co cứng, ra máu âm đạo, thai máy giảm hoặc mất thai máy. Cần cấp cứu sản khoa khẩn cấp ngay khi có dấu hiệu ra máu âm đạo, đau bụng dữ dội hoặc thai máy bất thường.

Bên cạnh đó, vỡ ối non cũng là tình trạng cần được đặc biệt lưu ý. Khi màng ối bị vỡ trước khi chuyển dạ, thai phụ có nguy cơ đối mặt với nhiễm trùng ối, suy thai, sinh non hoặc nhiều biến chứng sản khoa khác.

Vì vậy, thai phụ cần khám thai định kỳ đầy đủ, tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ và đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như ra máu âm đạo, đau bụng, rỉ ối, giảm cử động thai hoặc các cơn co tử cung bất thường.

Việc phát hiện sớm và xử trí kịp thời các biến chứng như rau bong non, vỡ ối non đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ tính mạng của cả mẹ và thai nhi.

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