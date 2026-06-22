Bắc Ninh bắt giữ kẻ trộm xe ô tô sau vài giờ gây án

Ngày 22/6, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Công an phường Tiền Phong đã tạm giữ Phạm Thanh Tuyền (38 tuổi, trú tại thôn Am, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 19/6, Công an phường Tiền Phong tiếp nhận đơn trình báo của chị Hoàng Thị Hằng (35 tuổi, trú tại tổ dân phố Trung, phường Tiền Phong) về việc gia đình bị kẻ gian lấy trộm một ô tô điện VinFast VF5, biển kiểm soát 99H-082.19.

Đối tượng Phạm Thanh Tuyền cùng vật chứng trong vụ việc. (Ảnh: CACC).

Theo trình báo, chiếc xe được gia đình chị Hằng để trước cửa nhà từ tối 18/6. Đến sáng hôm sau, gia đình phát hiện phương tiện đã bị mất nên trình báo cơ quan công an. Chiếc xe trên là tài sản của anh Nguyễn Văn Hiếu (49 tuổi, trú tại phường Yên Dũng (tỉnh Bắc Ninh, hiện tạm trú tại phường Tiền Phong). Anh Hiếu cho gia đình chị Hằng mượn xe làm phương tiện đi lại.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tiền Phong triển khai lực lượng rà soát hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy xét. Đến 17h cùng ngày, lực lượng Công an xác định Phạm Thanh Tuyền là nghi phạm thực hiện vụ trộm.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, đêm 18/6 rạng sáng 19/6, Tuyền lợi dụng sơ hở của chủ tài sản để lấy trộm chiếc ô tô đang đỗ trước cửa nhà chị Hằng. Công an sau đó truy tìm, thu hồi chiếc xe là tang vật của vụ việc tại địa chỉ số 107 Nguyễn Huy Tưởng, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Tại cơ quan Công an, Tuyền khai nhận hành vi. Lời khai của người này phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của những người liên quan.

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