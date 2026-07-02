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Xe MPV MG G50 đang giảm giá "chạm đáy" tới 147 triệu đồng kéo khách

Nguyễn Anh

Sau hơn 1 năm ra mắt, mẫu MPV MG G50 được giảm giá hơn 100 triệu đồng tại đại lý, thậm chí có nơi giảm lên tới 147 triệu đồng nhằm kích cầu khách mua xe.

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Cụ thể, khách hàng mua MG G50 MT tại thời điểm này sẽ nhận được mức ưu đãi lên đến 100 triệu đồng. Giá xe sau ưu đãi chỉ còn khoảng 459 triệu đồng. Một số nơi ưu đãi tới 147 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn 412 triệu đồng. Thực tế, đây là chiếc xe từng được khách hàng đặt cọc nhưng sau đó hủy giao dịch.
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Đại lý vì vậy quyết định thanh lý chiếc xe MG G50 MT bị khách huỷ cọc với mức giá thấp hơn đáng kể so với niêm yết. Tuy nhiên, dù đã được rao bán gần hai tuần, chiếc xe này vẫn chưa tìm được chủ mới. Các chương trình ưu đãi nói trên đều áp dụng cho những xe có số VIN sản xuất năm 2025.
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MG G50 gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận nhóm khách hàng chạy dịch vụ, vốn là đối tượng mà mẫu xe này hướng đến. Một trong những nguyên nhân là xu hướng chuyển dịch sang xe điện nhằm tối ưu chi phí vận hành. Với chính sách miễn phí sạc và nhiều ưu đãi từ nhà sản xuất, VinFast Limo Green đang trở thành lựa chọn nổi bật trong nhóm khách hàng kinh doanh vận tải.
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Trong 5 tháng đầu năm, VinFast đã bàn giao 24.059 chiếc Limo Green, đưa mẫu MPV thuần điện này trở thành xe bán chạy nhất thị trường. Dù có giá niêm yết 749 triệu đồng, cao hơn phiên bản số sàn của MG G50, Limo Green được hưởng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cùng nhiều chương trình ưu đãi từ VinFast, góp phần thu hẹp khoảng cách chi phí sở hữu.
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Phiên bản MG G50 MT trong bài viết này được định vị là lựa chọn có giá dễ tiếp cận nhất trong dải sản phẩm. Xe được trang bị đèn pha halogen dạng projector, mâm thép 16 inch đi kèm ốp mâm, nội thất sử dụng ghế nỉ, hai túi khí và không có màn hình giải trí trung tâm.
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Mẫu MPV G50 MT của Trung Quốc có lợi thế lớn về mặt kích thước khi sở hữu thông số dài x rộng x cao lần lượt 4.825 x 1.825 x 1.778 mm và chiều dài cơ sở 2.800 mm. Với kích thước này, MG G50 nhỉnh hơn Mitsubishi Xpander hay những chiếc MPV 5+2 phổ thông.
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Về khả năng vận hành, MG G50 MT được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5L, sản sinh công suất tối đa 169 mã lực và mô-men xoắn cực đại 285 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số sàn 6 cấp. Theo công bố, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe dao động khoảng 7,5-8 lít/100 km.
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Việc liên tục được ưu đãi sâu cho thấy MG G50 vẫn đang gặp nhiều thách thức trong cuộc cạnh tranh ở phân khúc MPV cỡ trung, đặc biệt khi phải đối đầu không chỉ với các mẫu xe động cơ đốt trong mà còn với làn sóng xe điện đang ngày càng gia tăng sức ảnh hưởng tại thị trường Việt Nam.
Video: Xem chi tiết xe MPV MG G50 của Trung Quốc tại Việt Nam.
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