Vụ cháy Công ty Zhi Xing Việt Nam ở Hải Phòng đã được dập tắt

Trưa ngày 16/6, trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, lãnh đạo UBND xã Nguyên Giáp, TP Hải Phòng thông tin, các cơ quan chức năng đã dập tắt đám cháy tại Công ty Zhi Xing Viêt Nam trong Cụm công nghiệp Nguyên Giáp, xã Nguyên Giáp, TP Hải Phòng.

Hình ảnh vụ cháy.

Thông tin ban đầu, vào lúc 0h25 ngày 16/6, lãnh đạo xã Nguyên Giáp nhận được tin xảy ra cháy tại Công ty Zhi Xing Viêt Nam trong Cụm công nghiệp Nguyên Giáp.

Ngay sau đó, lãnh đạo UBND xã Nguyên Giáp cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn đã có mặt tại hiện trường nắm tình hình và cùng chỉ đạo công tác chữa cháy. Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 8 đã điều động 3 xe chữa cháy và 1 máy bơm chữa cháy cùng 19 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Theo lãnh đạo UBND xã Nguyên Giáp, thời điểm cháy ban đầu được xác định vào lúc 11h35 ngày 15/6. Thời điểm đó, Công ty TNHH Zhi Xing Việt Nam phát hiện cháy tại kho chứa phế liệu nằm tại phía Đông Nam của dự án giáp kênh thủy lợi của thôn Văn Vật, xã Nguyên Giáp.

Khi phát hiện đám cháy, Công ty vận hành hệ thống chữa cháy, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ (dải dây, lăng vòi, mở họng nước vách tường, xịt nước vào khu vực xảy ra sự cố cháy) để khống chế ngọn lửa, nhưng do khu vực chứa nhiều phế liệu dễ cháy và lúc phát hiện, ngọn lửa đã lan rộng, bùng phát, cháy to nên Công ty đã nhanh chóng báo động toàn nhà máy, cắt cầu dao điện khu vực bị ảnh hưởng.

Nhận thấy đám cháy có xu hướng lan rộng, lúc 0h25, công ty này đã báo cho cơ quan có chức năng của xã, gọi điện thông báo cho Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ qua số 114.

Đến khoảng 0h45 cùng ngày, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 8 có mặt tại khu vực xảy ra cháy, phối hợp với UBND xã Nguyên Giáp, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung công tác chữa cháy. Đến khoảng 1h30, đám cháy cơ bản được khống chế và được dập tắt hoàn toàn vào lúc 2h15 phút sáng cùng ngày.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Đám cháy khoảng 200m2 đã gây thiệt hại về tài sản là phế liệu ngành giầy (đế Eva, nhựa thừa, vỏ hộp, đế kiện hàng).

Đáng chú ý, đường điện 35 kV chạy qua khu vực bị đứt gây mất điện toàn bộ khu vực dân cư thôn Văn Vật.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Cơ quan Công an xác minh, điều tra, làm rõ.

Đại diện UBND xã Nguyên Giáp cho biết, sau khi xảy ra vụ cháy, xã đã chỉ đạo Công ty thường xuyên cử người kiểm tra để tránh bùng phát cháy trở lại, khẩn trương di chuyển toàn bộ phế liệu ra khỏi khu vực dễ xảy ra cháy. Đồng thời, phối hợp với Điện lực Tứ Kỳ - Công ty Điện lực Hải Phòng và Điện lực thành phố Hải Phòng khẩn trương khắc phục cải tạo lại hệ thống đường điện 35 kV để cấp điện trở lại phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Được biết, Công ty TNHH Zhi Xing Việt Nam được UBND tỉnh Hải Dương (cũ) cho thuê đất để hoạt động sản xuất với diện tích là 4,4 ha (địa điểm: tại Lô CN, Cụm công nghiệp Nguyên Giáp, xã Nguyên Giáp, thành phố Hải Phòng). Ngành nghề hoạt động sản xuất giày, dép và phụ kiện ngành giầy.

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