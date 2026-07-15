Volkswagen ID. Aura T6 2027 lộ diện, công suất mạnh 228 mã lực

BYD Denza N8 rục rịch trình làng, động cơ mạnh hơn cả Ferrari F80 BYD Denza N8 rục rịch trình làng với nội thất 5 chỗ và động cơ mạnh hơn cả Ferrari F80. Hiện giá bán và thời điểm ra mắt vẫn chưa được công bố chính thức.

Trung Quốc ra mắt pin hạt nhân carbon-14 tự chủ và đột phá công nghệ Trung Quốc giới thiệu pin hạt nhân carbon-14 tự sản xuất, nâng cao hiệu suất và giảm chi phí, mở ra bước tiến lớn cho năng lượng lâu dài và ứng dụng không gian.

Rolls-Royce Việt Nam sẽ đảm nhiệm dịch vụ chính hãng cho Aston Martin Trước khi đảm nhiệm dịch vụ hậu mãi cho Aston Martin, S&S Group đã phân phối chính hãng xe của các thương hiệu như Rolls-Royce, McLaren và Lamborghini.

Top ôtô chạy xăng, dầu bán chạy nhất tháng 6/2026, Innova Cross lên đỉnh Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), các thành viên của hiệp hội đã bán ra 31.104 ôtô trong tháng 6/2026, tăng 4% so với tháng trước.

Magnetar – Thiên thể kỳ dị với từ trường mạnh gấp nghìn tỷ lần Trái Đất Magnetar có từ trường cực mạnh, gây ra những hiện tượng thiên văn kỳ lạ và ảnh hưởng lớn đến hệ thống điện tử Trái Đất, là đối tượng nghiên cứu quý giá trong vũ trụ.

BYD Tang gây sốc, văng cả mô tơ điện ra ngoài khi đang lội nước Một đoạn video đang lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội ghi lại tình huống hư hỏng cơ khí hy hữu của một chiếc SUV thuần điện BYD Tang.

Chi tiết BMW X1 2026, chốt giá gần 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam BMW Việt Nam vừa công bố giá bán dành cho mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ X1 2026 trong giai đoạn nhận đặt trước, dù xe vẫn chưa chính thức ra mắt thị trường.

Mitsubishi Xpander, Xforce và Destinator lọt top xe xăng bán chạy nhất Tính đến hết tháng 6/2026, Mitsubishi Xpander, Xforce và mẫu SUV 7 chỗ Destinator cùng lọt top 10 xe động cơ đốt trong bán chạy nhất Việt Nam 6 tháng đầu năm.

PGS.TS Đặng Thị Cẩm Hà: Hồi sinh vùng đất chết bằng công nghệ sinh học Từng bị hoài nghi khi theo đuổi công nghệ phân hủy dioxin bằng vi sinh vật, PGS.TS Đặng Thị Cẩm Hà đã thành công xử lý đất nhiễm độc đạt hiệu quả tới 99,48%.