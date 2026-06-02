Trường chuyên đầu tiên của Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2026

Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố kết quả thi và điểm chuẩn của 5 khối chuyên, năm 2026.

Theo đó, khối chuyên Hóa có điểm chuẩn cao nhất với 20,25 điểm; tiếp đó là chuyên Toán với 19,25. Chuyên Sinh lấy điểm chuẩn 18; chuyên Lý có điểm chuẩn 17,75. Khối chuyên Tin (thi môn chuyên là Tin) có điểm chuẩn 17,5; còn chuyên Tin thi môn chuyên là Toán có điểm chuẩn là 17,25.

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Khoa học Tự nhiên cho biết sẽ gửi Thông báo trúng tuyển cho thí sinh qua tin nhắn SMS theo số điện thoại thí sinh đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký dự thi.​

Ảnh Trường đại học Khoa học Tự nhiên

So với năm 2025, điểm chuẩn chuyên Hóa năm nay tăng 3,25 điểm; chuyên Sinh tăng 1 điểm; chuyên Lý tăng 0,75 điểm. Các chuyên có điểm chuẩn giảm là chuyên Toán (giảm 0,25 điểm); chuyên Tin (thi Tin chuyên) giảm 2 điểm; chuyên Tin (thi Toán chuyên) giảm 2,25 điểm.

Điểm trúng tuyển là tổng điểm của môn Toán vòng 1 (phải đạt từ 4,0 điểm trở lên và được nhân hệ số 1) cộng với điểm của môn chuyên (phải đạt từ 4,0 điểm trở lên và được nhân hệ số 2). Điểm môn Văn và tiếng Anh không tính vào điểm trúng tuyển nhưng phải đáp ứng điều kiện đạt từ 4,0 trở lên.

Thí sinh trúng tuyển nhập học vào ngày 25/6. Các thí sinh trúng tuyển nếu nhập học vào Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên thì không xác nhận nhập học vào các trường THPT khác.

Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo nộp đơn theo hình thức trực tuyến từ 18 giờ ngày 2/6 đến hết ngày 8/6. Kết quả phúc khảo dự kiến công bố trước ngày 20/6.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên đã diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/5 với hơn 3.500 thí sinh tham dự. Năm 2026 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên tuyển 545 chỉ tiêu lớp 10 thuộc 5 khối chuyên; mỗi khối chuyên tuyển 109 chỉ tiêu.