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Toyota Innova đời cũ được nâng cấp "xịn sò" hơn, từ 542 triệu đồng

Nguyễn Chung

Bất chấp sự xuất hiện của thế hệ mới, mẫu MPV Toyota Innova đời cũ vẫn tiếp tục được bán trên thị trường và nhận phiên bản nâng cấp cho năm 2026 vì sức hút lớn.

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Sau khi thế hệ mới ra mắt, Toyota Innova đời cũ không bị khai tử mà vẫn được bán song song ở một số thị trường. Chiến lược bán hàng này từng được áp dụng ở Việt Nam trong thời gian hơn 2 năm trước khi Toyota Innova thế hệ cũ bị ngừng bán. Trong khi đó, tại thị trường Ấn Độ, mẫu MPV này vừa được bổ sung phiên bản nâng cấp nhẹ.
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Ở thị trường Ấn Độ, Toyota Innova thế hệ cũ được gọi bằng cái tên Innova Crysta nhằm phân biệt với Innova Hycross đời mới. Toyota Innova Crysta cũng là một trong số ít những mẫu xe vẫn duy trì được vị thế vững chắc tại thị trường Ấn Độ bất chấp các thách thức như tiêu chuẩn khí thải, các quy định về mức tiêu thụ nhiên liệu và nền tảng khung gầm đã có tuổi đời cao.
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Trên thực tế, mẫu xe MPV nổi tiếng của thương hiệu Nhật Bản này vẫn được săn đón với lượng người dùng trung thành lớn, từ các đơn vị kinh doanh vận tải, tài xế taxi cho đến khách hàng cá nhân. Đó là lý do vì sao Toyota vẫn liên tục nâng cấp cho Innova thế hệ cũ ở thị trường Nam Á này.
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Trong suốt vòng đời sản phẩm, Toyota Innova Crysta đã trải qua nhiều lần nâng cấp và bản cập nhật 2026 có thể là lần cuối cùng. Hiện đã có những tin đồn cho rằng Toyota sẽ ngừng sản xuất Innova Crysta vào năm 2027. Tuy nhiên, thời gian tồn tại của mẫu xe này cũng có thể được kéo dài để tận dụng hiệu quả từ bản nâng cấp mới.
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Về thiết kế, Toyota Innova Crysta 2026 sở hữu phần đầu xe mới với lưới tản nhiệt khác biệt. Bao quanh lưới tản nhiệt cỡ lớn là viền mạ crôm dày dặn trong khi khu vực chính giữa được chia tách bằng một chi tiết ốp màu đen cũng là nơi gắn biển số xe. Cản trước và sau được thiết kế lại với nhiều chi tiết mạ crôm hơn.
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Xét về tổng thể, Toyota Innova Crysta 2026 mang vẻ ngoài cơ bắp và cứng cáp hơn trước. Điều này được cho là sẽ phù hợp với nhóm khách hàng mục tiêu tại thị trường Ấn Độ vốn đã rất ưa chuộng mẫu MPV dùng động cơ diesel và khung gầm rời này. Bên trong khoang lái, Toyota đã cố gắng nâng cao cảm giác sang trọng và tinh tế cho mẫu xe này.
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Nội thất xe được bổ sung các chi tiết trang trí màu đồng Grace Copper trên vô lăng, mặt táp-lô, cụm điều khiển trung tâm và táp-pi cửa để trông cao cấp hơn. Khu vực điều khiển điều hòa cũng được tinh chỉnh thiết kế trong khi ghế được bọc hai tông màu mới.
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Chưa dừng ở đó, Toyota còn bổ sung khay sạc điện thoại không dây trên các phiên bản cao của Innova Crysta thế hệ 2026. Phiên bản cao cấp nhất còn có thêm hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS.
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Toyota Innova thế hệ cũ ở Ấn Độ tiếp tục sử dụng động cơ diesel tăng áp, dung tích 2.4L quen thuộc, sản sinh công suất tối đa 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 343 Nm. Động cơ kết hợp duy nhất với hộp số sàn 5 cấp, truyền sức mạnh tới bánh sau.
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Về an toàn, Toyota Innova Crysta 2026 cũng được trang bị gói tính năng khá đầy đủ với 7 túi khí tiêu chuẩn, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử VSC và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.
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Tại thị trường Ấn Độ, Toyota Innova Crysta 2026 có 4 phiên bản, với 5 màu sắc đi kèm mức giá bán từ 1,972 - 2,663 triệu Rupee (khoảng 542 - 732 triệu đồng).
Video: Xem chi tiết mẫu MPV Toyota Innova Crysta 2026 nâng cấp tại Ấn Độ.
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