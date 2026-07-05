Thực hư sương mù phủ lên suy nghĩ ở bệnh nhân tuyến giáp

BSCKI Nguyễn Hồng Hải, Khoa Phẫu thuật Lồng ngực - Tuyến giáp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, không ít bệnh nhân khi đến khám vì các vấn đề tuyến giáp chia sẻ về việc họ khó tập trung và cảm giác như có một lớp sương phủ lên suy nghĩ.

Hiện tượng này thường được gọi là "sương mù não" (brain fog). Đây không phải là một bệnh riêng biệt mà là tập hợp các triệu chứng liên quan đến suy giảm chức năng nhận thức, có thể gặp trong nhiều bệnh lý, trong đó có rối loạn tuyến giáp.

"Đừng xem nhẹ cảm giác đầu óc mờ mịt kéo dài. Khi sự tập trung, trí nhớ và khả năng tư duy thay đổi rõ rệt, đó có thể là tín hiệu cơ thể đang cần được kiểm tra kỹ hơn, trong đó có tuyến giáp." – BSCKI Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh.

Ảnh minh họa BSCC

BSCKI Nguyễn Hồng Hải phân tích, tuyến giáp là một tuyến nội tiết nhỏ nằm ở vùng cổ nhưng có vai trò điều hòa hoạt động chuyển hóa của gần như toàn bộ cơ thể thông qua hai hormone quan trọng là T3 và T4, dưới sự kiểm soát của hormone TSH do tuyến yên tiết ra.

Các hormone này cũng tham gia duy trì hoạt động bình thường của não bộ, giúp đảm bảo khả năng ghi nhớ, tập trung và xử lý thông tin. Khi hormone tuyến giáp bị thiếu hoặc dư thừa, các chức năng nhận thức cũng có thể bị ảnh hưởng.

Ở người suy giáp, não hoạt động chậm hơn, người bệnh thường cảm thấy mệt mỏi, giảm trí nhớ, phản ứng chậm và xuất hiện tình trạng "sương mù não".

Ngược lại, cường giáp khiến não bộ luôn trong trạng thái kích thích quá mức, dẫn đến bồn chồn, khó tập trung, giảm khả năng xử lý thông tin và dễ mất ngủ.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân - Ảnh BSCC

BSCKI Nguyễn Hồng Hải cảnh báo, bệnh tuyến giáp dễ bị bỏ qua nguyên nhân không phải vì bệnh hiếm gặp hay khó phát hiện mà bởi các biểu hiện ban đầu thường rất mơ hồ.

Mệt mỏi, mất ngủ, thay đổi cân nặng, hồi hộp, dễ cáu gắt hay giảm khả năng tập trung đều là những triệu chứng phổ biến trong cuộc sống hiện đại. Nhiều người cho rằng đó chỉ là hậu quả của áp lực công việc, căng thẳng hoặc tuổi tác thay vì nghĩ đến một rối loạn nội tiết.

Bên cạnh đó, khi sự mất cân bằng hormone diễn ra từ từ, cơ thể cũng dần thích nghi. Người bệnh quen với cảm giác luôn hơi mệt, thiếu năng lượng hoặc ngủ không sâu nên ít khi nghĩ mình đang mắc bệnh.

Ở giai đoạn suy giáp hoặc cường giáp dưới lâm sàng, các chỉ số hormone đã có sự thay đổi nhưng triệu chứng còn rất kín đáo. Đây cũng là giai đoạn dễ bị bỏ sót nhất nếu người bệnh không khám sức khỏe định kỳ.

Đặc biệt, phụ nữ, phụ nữ sau sinh hoặc người có tiền sử gia đình mắc bệnh tuyến giáp là những nhóm có nguy cơ cao nhưng các thay đổi nội tiết lại dễ bị nhầm lẫn với biến đổi sinh lý thông thường.

Hơn nữa, một quan niệm khá phổ biến là bệnh tuyến giáp chỉ biểu hiện bằng khối bướu ở cổ. Tuy nhiên, theo BS Hải, phần lớn rối loạn tuyến giáp liên quan đến sự thay đổi hormone và có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan như tim mạch, thần kinh, chuyển hóa cũng như tâm trạng và khả năng nhận thức.

Nếu các triệu chứng kéo dài hoặc ngày càng rõ rệt, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và đánh giá chức năng tuyến giáp, thay vì tự cho rằng đó chỉ là hậu quả của căng thẳng hoặc tuổi tác

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