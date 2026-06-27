Người có nhân tuyến giáp nên kiêng hải sản, muối i-ốt?

Trao đổi với phóng viên Tri Thức & Cuộc sống về vấn đề này, ThS.BSNT Nguyễn Xuân Tuấn, Giảng viên trường Đại học Y dược, Đại học Quốc gia cho biết, nhân tuyến giáp chỉ là một bất thường về cấu trúc xuất hiện trong tuyến giáp. Đó có thể là nhân đặc lành tính, nang tuyến giáp, bướu giáp nhân hoặc hiếm gặp hơn là ung thư tuyến giáp.

Các nhân giáp hình thành do nhiều nguyên nhân như tuổi tác, yếu tố di truyền, viêm tuyến giáp hoặc những thay đổi cấu trúc của tuyến giáp theo thời gian. Không phải trường hợp nào cũng liên quan đến thừa i-ốt.

Trong khi đó, i-ốt là vi chất thiết yếu để tuyến giáp sản xuất hormone, đóng vai trò quan trọng đối với quá trình chuyển hóa, phát triển thể chất và hoạt động của nhiều cơ quan trong cơ thể.

Hiện nay, chưa có bằng chứng cho thấy người có nhân tuyến giáp lành tính cần loại bỏ hoàn toàn hải sản hoặc muối i-ốt khỏi khẩu phần ăn. Ngược lại, việc tự ý cắt giảm toàn bộ nguồn i-ốt có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tuyến giáp ở một số người.

Hải sản là thực phẩm chứa nhiều i-ốt? - Ảnh minh họa nguồn Internet

Theo ThS.BS Nguyễn Xuân Tuấn, không phải mọi bệnh lý tuyến giáp đều có chế độ ăn giống nhau. Ở người mắc cường giáp do Basedow hoặc bướu giáp đa nhân độc, bác sĩ có thể chỉ định hạn chế lượng i-ốt đưa vào cơ thể trong một số giai đoạn điều trị nhất định.

Tương tự, trước khi điều trị bằng iốt phóng xạ, người bệnh thường được hướng dẫn thực hiện chế độ ăn ít i-ốt trong thời gian ngắn nhằm tăng hiệu quả điều trị.

Tuy nhiên, đây là những chỉ định chuyên biệt, được xây dựng riêng cho từng bệnh nhân và phải thực hiện dưới sự theo dõi của bác sĩ chuyên khoa nội tiết.

Với phần lớn bệnh nhân có nhân tuyến giáp lành tính, điều quan trọng hơn là duy trì chế độ ăn cân bằng, sử dụng muối i-ốt hợp lý, ăn đa dạng thực phẩm và tái khám định kỳ theo lịch hẹn.

Người bệnh không nên tự ý áp dụng chế độ ăn kiêng i-ốt nếu chưa có chỉ định y khoa.

Theo BS Nguyễn Xuân Tuấn, hiện chưa có chế độ ăn nào được chứng minh có thể làm các nhân tuyến giáp tự biến mất. Tuy nhiên, một số nhóm thực phẩm nên được hạn chế nhằm hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa và nội tiết.

Trong đó, nhóm thực phẩm giàu đường và tinh bột tinh luyện như bánh ngọt, nước ngọt có gas, trà sữa hoặc nước trái cây đóng chai có thể làm tăng insulin máu, thúc đẩy phản ứng viêm và ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe tổng thể.

Các thực phẩm chế biến sẵn chứa nitrit, nitrat như xúc xích, lạp xưởng, thịt xông khói, đồ hộp hoặc mì ăn liền cũng nên sử dụng ở mức vừa phải. Một số nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ kéo dài các chất này có thể liên quan đến nguy cơ tổn thương tế bào tuyến giáp.

Bên cạnh đó, người bệnh nên hạn chế đồ chiên rán, thức ăn nhanh, thực phẩm nhiều muối hoặc sử dụng dầu mỡ tái chế nhiều lần vì có thể làm gia tăng tình trạng viêm mạn tính và ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch, chuyển hóa.

Việc lạm dụng cà phê, rượu bia cũng không được khuyến khích vì có thể tác động đến giấc ngủ, hệ thần kinh và quá trình điều hòa hormone.

Bên cạnh chế độ ăn lành mạnh, người bệnh nên duy trì vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng và tái khám định kỳ. Các xét nghiệm như TSH, FT4 giúp đánh giá hoạt động của tuyến giáp và định hướng điều trị phù hợp.

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