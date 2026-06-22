Thanh xà beng dài 1,5m xuyên đùi, người đàn ông sốc chấn thương nguy kịch

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người bệnh được sơ cứu tại chỗ, thanh xà beng kích thước lớn đã được cắt ngắn để thuận tiện chuyển tới Bệnh viện.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc chấn thương, nguy cơ đe dọa tính mạng. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành hồi sức cấp cứu, giảm đau, chống sốc, cố định chi tổn thương và thực hiện các xét nghiệm, thăm dò để đánh giá mức độ tổn thương.

Bệnh nhân bị thanh xà beng đâm xuyên đùi - Ảnh BVCC

BSCKII Nguyễn Mạnh Tiến, Khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, thanh xà beng xuyên từ mặt trong ra mặt trước ngoài đùi phải. Việc xác định chính xác đường đi của dị vật đóng vai trò đặc biệt quan trọng nhằm tránh gây thêm tổn thương trong quá trình phẫu thuật.

Trong ca mổ, ê-kíp đã tiến hành kiểm soát tổn thương, đánh giá toàn diện các cấu trúc giải phẫu liên quan và cẩn trọng lấy dị vật ra khỏi cơ thể người bệnh.

Nhờ được cấp cứu kịp thời và chuẩn bị kỹ lưỡng, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Các bác sĩ đã lấy bỏ thành công dị vật mà không ghi nhận tổn thương nghiêm trọng đối với các mạch máu lớn hay các dây thần kinh chính vùng đùi.

Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát, điều trị tích cực và sử dụng kháng sinh liều cao nhằm phòng ngừa nhiễm trùng cũng như các biến chứng hậu phẫu.

Thanh xà beng được phẫu thuật lấy ra - Ảnh BVCC

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng khi sơ cứu các trường hợp tai nạn có dị vật đâm xuyên cơ thể.

Theo đó, với các dị vật lớn như thanh sắt, thanh gỗ, xà beng hoặc các vật sắc nhọn khác, tuyệt đối không tự ý rút ra tại hiện trường. Dị vật trong nhiều trường hợp có thể đang tạo hiệu ứng chèn ép tạm thời lên vị trí tổn thương mạch máu, giúp hạn chế chảy máu.

Nếu tự ý rút dị vật, người bị nạn có thể mất máu cấp tính, sốc nặng và đối mặt với nguy cơ tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Việc vận chuyển an toàn, không làm thay đổi vị trí dị vật, cùng với can thiệp ngoại khoa kịp thời là những yếu tố quyết định giúp giảm nguy cơ biến chứng, bảo tồn chức năng chi thể và nâng cao cơ hội sống cho người bệnh.

Cách sơ cứu khi có dị vật đâm xuyên cơ thể • Không tự ý rút dị vật ra khỏi cơ thể nạn nhân. • Gọi cấp cứu hoặc nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế. • Cố định dị vật và vùng tổn thương để tránh di lệch. • Theo dõi dấu hiệu sốc như da tái lạnh, mạch nhanh, tụt huyết áp. • Hạn chế vận động vùng bị thương trong quá trình vận chuyển. • Ưu tiên đưa người bệnh đến bệnh viện có khả năng phẫu thuật cấp cứu ngoại khoa.​

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