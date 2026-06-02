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Tại sao Quân đội Nga lại bị cầm chân tại thành phố Kostiantynivka?

Nguyễn Đăng Bão

Tốc độ tiến công của Quân đội Nga vào thành phố Kostiantynivka đang diễn ra rất chậm, có thể một Pokrovsk tiếp tục tái diễn ở Kostiantynivka.

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Tình hình hiện tại ở Trung Đông gần như đã làm lu mờ tất cả các vấn đề nóng quốc tế khác, và cuộc xung đột Nga-Ukraine, kéo dài hơn bốn năm, đang dần bị thế giới lãng quên. Nhưng bị lãng quên không có nghĩa là kết thúc. Trên chiến trường Donbass, quân đội Nga và Ukraine đang giao tranh ác liệt tại Kostiantynivka (Konstantinovka), thậm chí còn ác liệt hơn so với ở Pokrovsk.
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Kostiantynivka nằm ngay phía đông bắc Pokrovsk, là một cứ điểm quan trọng trong “vành đai pháo đài Donetsk” của quân đội Ukraine (AFU). Trận chiến khốc liệt nơi đây, từ lâu đã trở thành một cối xay thịt đẫm máu, và không ai biết cuộc chiến đẫm máu này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa.
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Lý do cốt lõi khiến Konstantinovka trở thành tâm điểm của bế tắc giữa Nga và Ukraine là hệ thống phòng thủ vững chắc mà AFU đã xây dựng trong nhiều năm qua. Pháo đài này rất khó bị xuyên thủng, khi Quân đội Ukraine (AFU) đã xây dựng hệ thống công sự trận địa phòng ngự, dưới sự giúp đỡ của các chuyên gia NATO; và Kostiantynivka cũng phần cốt lõi của hệ thống phòng thủ Donbas.
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Ngay cả trước khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine bắt đầu vào năm 2022, Ukraine, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia quốc phòng NATO, đã xây dựng một vành đai phòng thủ kiên cố tập trung vào phòng thủ đô thị. Tuyến phòng thủ này không bị cô lập, mà kết nối tất cả các thị trấn dọc theo tuyến đường, bằng một đường cao tốc làm huyết mạch chính, tạo thành tuyến phòng thủ khó xuyên thủng.
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Tính từ bắc xuống nam, vành đai phòng thủ này đi qua Slavyansk, Kramatorsk, Druzhkivka và cuối cùng là Konstantinovka. Đôi khi, thành phố Pokrovsk ở phía nam, cũng được coi là một phần mở rộng của vành đai phòng thủ này.
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RFAF đã phải trả giá rất đắt để tiến đến khu vực phòng thủ kiên cố này, trải qua một trận chiến đẫm máu kéo dài hơn hai năm. Mãi đến mùa hè năm 2024, họ mới đặt chân đến rìa phía đông Kostiantynivka. Để thấy được khu vực phòng thủ này mạnh đến mức nào, chỉ cần nhìn vào tình hình chiến sự ở Thành phố Pokrovsk.
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RFAF đã giao tranh ác liệt tại khu vực Pokrovsk suốt một năm rưỡi, trước khi chỉ chiếm được phần chính của thành phố một cách khó khăn. Ngay cả bây giờ, một số binh sĩ Ukraine vẫn đang cố thủ ở vùng ngoại ô phía bắc của Pokrovsk, thỉnh thoảng tiến hành các cuộc phản công.
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Trước khi những nỗi kinh hoàng ở Pokrovsk lắng xuống hoàn toàn, thì trận chiến đẫm máu ở Konstantinovka đã leo thang. Nói một cách chính xác, cuộc tấn công Konstantinovka thực chất đã bắt đầu hơn nửa năm trước. Sau khi quân đội Nga (RFAF) chiếm được Chasov Yar, nơi đã diễn ra giao tranh ác liệt trong hơn một năm, họ tiến về phía tây và cuối cùng đã thành công xâm nhập Konstantinovka vào cuối tháng 10 năm ngoái.
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Từ đó trở đi, hai bên lao vào một cuộc giao tranh đường phố tàn khốc. Mỗi con phố và mỗi tòa nhà đều trở thành mục tiêu của cuộc chiến, và hầu như không còn ngôi nhà nào nguyên vẹn. Dựa trên thông tin từ RIA Novosti, Reuters và các nguồn tình báo mở, RFAF quả thực đã đạt được một số tiến bộ kể từ đầu năm 2026, nhưng tiến trình này diễn ra chậm chạp và khó khăn, không hề suôn sẻ.
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Chiến thuật của họ khá thận trọng, sử dụng các nhóm bộ binh nhỏ để thâm nhập một cách bí mật, kết hợp với các đàn UAV để trinh sát và tấn công, tiến quân từng bước nhỏ. Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga cũng hoạt động tích cực, thả bom lượn từ trên không xuống các vị trí của AFU, nhằm trấn áp hỏa lực của Ukraine và phối hợp với cuộc tấn công trên bộ. RFAF hiện đang áp dụng chiến lược cũ, phát động các cuộc tấn công từ hướng đông nam, nam và tây nam.
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Mục tiêu của họ rất rõ ràng: cắt đứt đường tiếp tế của AFU, bao vây toàn bộ thành phố và buộc lực lượng Ukraine phải tự nguyện rút lui. Tuy nhiên, lý tưởng đó lại khác xa so với thực tế; bước tiến của quân Nga diễn ra chậm chạp đến mức đáng thất vọng.
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Cuối năm ngoái, Tướng Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga, đã công khai tuyên bố rằng lực lượng Nga đã chiếm được 50% khu vực Konstantinovka, nhưng tuyên bố này hoàn toàn không có căn cứ. Ngay cả bây giờ, diện tích thực tế mà RFAF kiểm soát có thể còn chưa đạt đến con số đó.
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Do việc sử dụng rộng rãi UAV trên chiến trường, Konstantinovka có rất nhiều “vùng xám”, nơi cả hai bên liên tục tranh chấp và không thực sự nằm dưới sự kiểm soát của bên nào. Điều nguy hiểm hơn nữa là những khu vực xám này từ lâu đã là những vùng nguy hiểm chết người.
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Cho dù đó là quân đội Nga hay Ukraine, chỉ cần họ liều lĩnh bước vào đó, họ sẽ dễ dàng bị UAV của phía bên kia khóa mục tiêu và truy lùng, gần như không có cơ hội sống sót.
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Trận chiến rơi vào bế tắc, một cuộc chiến sinh tử giữa bên tấn công và bên phòng thủ. Mặc dù RFAF tiến công chậm, nhưng hệ thống phòng thủ của AFU vẫn không sụp đổ. Họ vẫn kiểm soát vững chắc trung tâm thành phố Konstantinovka và thỉnh thoảng phát động các cuộc phản công cục bộ chống lại lực lượng Nga bằng UAV, gây ra nhiều khó khăn cho RFAF.
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AFU hiện đang ưu tiên bảo vệ các tuyến đường tiếp tế, chiến đấu quyết liệt để tránh bị RFAF cắt đứt. Nếu các tuyến đường tiếp tế bị phá vỡ, lực lượng đồn trú ở trung tâm thành phố sẽ thiếu đạn dược và lương thực.
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Về các chi tiết cụ thể của chiến dịch, từ tháng 1 đến tháng 2 năm nay, RFAF tiến công theo hai hướng. Một hướng tiến về phía tây nam từ Yablonovka, trong khi hướng còn lại tiến về phía nhà ga xe lửa trong thành phố dọc theo đường Magistrarna và đường Ostrovskokho.
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Sau khi bước sang tháng Ba, trọng tâm của trận chiến chuyển sang khu vực xám ở phía đông nam và các khu định cư ở phía nam thành phố, nơi cả hai bên liên tục giao tranh ác liệt, gây thương vong nặng nề.
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Kể từ tháng Tư, khu vực do RFAF kiểm soát đã dần mở rộng sang cả hai phía của thành phố. Đồng thời, họ cũng tăng cường áp lực quân sự lên lực lượng Ukraine từ phía tây bắc thành phố, nhằm phá vỡ thế bế tắc hiện tại.
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Trong tháng Năm, giao tranh trên đường phố trong thành phố diễn ra vô cùng ác liệt, binh lính cả hai bên thường xuyên cận chiến. Mỗi trận đánh đều đi kèm với hy sinh của cả hai bên. Khách quan đánh giá, RFAF quả thực đã giành được một lợi thế nhất định trong cuộc chiến tranh tiêu hao này nhờ ưu thế về quân số và nguồn lực quân sự, nhưng việc hoàn toàn chiếm được thành phố sẽ vô cùng khó khăn.
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