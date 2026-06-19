Số phận của chợ Nhà Xanh Hà Nội

Các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để giăng bẫy chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền là hơn 181 tỷ đồng.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết thỏa thuận Mỹ - Iran "sẽ có hiệu lực ngay lập tức" sau khi được ký kết.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị thời gian tới các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm tuyên truyền sâu rộng các hoạt động nổi bật trong lĩnh vực quốc phòng.
Trước đây khi cấp sổ giải thích chữ “T” là đất thổ cư; hiện nay khi người dân thực hiện đổi sổ, tách thửa...lại giải thích chữ “T” là đất trồng trọt.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tầm nhìn phát triển đất nước trong 100 năm tới phải thể hiện khát vọng dân tộc, đồng thời xác định rõ mục tiêu, động lực và các đột phá chiến lược.
Cử tri phường Ngọc Hà cho rằng không để “tấc đất tấc vàng” tiếp tục ưu tiên cho các mục tiêu thương mại khi trường học vẫn còn thiếu.
Một chiếc máy bay tư nhân bị rơi xuống đường cao tốc ở Texas, Mỹ, rồi bốc cháy, khiến một người tử vong.
Tòa án Tối cao Brazil đã tuyên án 4 năm 2 tháng tù đối với ông Eduardo Bolsonaro, con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.
Quân đội Mỹ đã tấn công một tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở Đông Thái Bình Dương, khiến 1 người thiệt mạng.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 29 về thí điểm một số chính sách phục vụ lộ trình sử dụng xăng E10, có hiệu lực từ ngày 16/6/2026 đến hết ngày 15/6/2028.