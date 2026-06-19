Số phận của chợ Nhà Xanh Hà Nội

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các công ty bán kỳ nghỉ du lịch Các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để giăng bẫy chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền là hơn 181 tỷ đồng.

Thỏa thuận Mỹ - Iran sẽ có hiệu lực 'ngay lập tức' sau khi ký kết Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết thỏa thuận Mỹ - Iran "sẽ có hiệu lực ngay lập tức" sau khi được ký kết.

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng gặp mặt các cơ quan Thông tấn, báo chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị thời gian tới các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm tuyên truyền sâu rộng các hoạt động nổi bật trong lĩnh vực quốc phòng.

Hiểu đúng đất chữ “T” trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Trước đây khi cấp sổ giải thích chữ “T” là đất thổ cư; hiện nay khi người dân thực hiện đổi sổ, tách thửa...lại giải thích chữ “T” là đất trồng trọt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm phải thể hiện được khát vọng của dân tộc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tầm nhìn phát triển đất nước trong 100 năm tới phải thể hiện khát vọng dân tộc, đồng thời xác định rõ mục tiêu, động lực và các đột phá chiến lược.

Nghịch lý thiếu trường THPT giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội Cử tri phường Ngọc Hà cho rằng không để “tấc đất tấc vàng” tiếp tục ưu tiên cho các mục tiêu thương mại khi trường học vẫn còn thiếu.

Máy bay rơi xuống cao tốc ở Mỹ, một người tử vong Một chiếc máy bay tư nhân bị rơi xuống đường cao tốc ở Texas, Mỹ, rồi bốc cháy, khiến một người tử vong.

Con trai cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị tuyên án tù là ai? Tòa án Tối cao Brazil đã tuyên án 4 năm 2 tháng tù đối với ông Eduardo Bolsonaro, con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.

Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương, một người thiệt mạng Quân đội Mỹ đã tấn công một tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở Đông Thái Bình Dương, khiến 1 người thiệt mạng.