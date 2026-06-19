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Số phận của chợ Nhà Xanh Hà Nội

Thiên Tuấn

Chợ Nhà Xanh sẽ được xem xét khi triển khai dự án mở rộng tuyến đường Phan Văn Trường theo quy hoạch.

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Theo phản ánh của cử tri phường Cầu Giấy, chợ Nhà Xanh hiện tồn tại nhiều bất cập liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Cử tri kiến nghị Thành phố nghiên cứu phương án giải tỏa chợ nhằm bảo đảm an toàn và chỉnh trang đô thị khu vực.
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Trả lời ý kiến cử tri, UBND TP Hà Nội cho biết, chợ Nhà Xanh (trước đây thuộc phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy; nay thuộc phường Cầu Giấy) là chợ hạng 3 đã được Thành phố phê duyệt trong quy hoạch hệ thống chợ từ năm 2010 và tiếp tục được xác định trong Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn.
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Theo đánh giá của chính quyền địa phương, chợ Nhà Xanh hiện giữ vai trò quan trọng trong việc cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân, sinh viên và khu vực lân cận; đồng thời tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều hộ tiểu thương, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.
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Hiện nay, theo phân cấp quản lý nhà nước, chợ hạng 3 thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp phường. UBND phường Cầu Giấy đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường trực tiếp quản lý, khai thác chợ. Sở Công Thương cũng đã đề nghị địa phương tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây ùn tắc giao thông.
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Đối với đề xuất di dời, giải tỏa chợ, Thành phố cho biết việc này sẽ được xem xét khi triển khai dự án mở rộng tuyến đường Phan Văn Trường theo quy hoạch. Trong thời gian chưa thực hiện dự án, UBND phường Cầu Giấy được yêu cầu tiếp tục quản lý chợ theo đúng quy định, bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và trật tự đô thị.
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Qua rà soát, UBND phường Cầu Giấy cho biết trên địa bàn hiện không còn quỹ đất phù hợp để xây dựng chợ mới hoặc bố trí địa điểm kinh doanh tạm thời phục vụ công tác di dời các hộ tiểu thương. Thời gian tới, địa phương dự kiến triển khai đầu tư xây dựng tuyến phố Phan Văn Trường (đoạn từ đường Xuân Thủy đến Bảo tàng Binh chủng Hóa học) cùng tuyến đường nối từ ngõ 87 Nguyễn Phong Sắc đến phố Phan Văn Trường.
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Đồng thời, phường cũng đã đề xuất Thành phố giao nhiệm vụ chủ đầu tư để nghiên cứu, thực hiện các dự án theo kế hoạch đầu tư công trung hạn. Song song với đó, UBND phường Cầu Giấy đã xây dựng Kế hoạch phát triển và quản lý chợ giai đoạn 2026-2030, trong đó đề xuất cải tạo, nâng cấp chợ Cầu Giấy trong giai đoạn 2026-2028. Sau khi hoàn thành cải tạo, địa phương sẽ xây dựng phương án sắp xếp, bố trí các hộ kinh doanh phù hợp, bảo đảm ổn định hoạt động kinh doanh của tiểu thương và duy trì an sinh xã hội trên địa bàn.
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Ngày 16/12/2013, chợ Nhà Xanh từng xảy ra vụ cháy lớn, thiêu trụi hàng loạt ki-ốt. Từ đây, các cửa hàng bán thực phẩm dần "biến mất". Thay vào đó "biến tướng" thành quầy quần áo, dày dép.
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Dù vậy, ngày càng xuất hiện tình trạng ki-ốt thường xuyên đóng cửa và cho thuê tại chợ Nhà Xanh.
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Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, dãy ki-ốt bên trong chợ Nhà Xanh phần lớn đều đông cửa, không hoạt động. Chỉ có những quầy hàng quần áo bám sát phố Phan Văn Trường là hoạt động tấp nập.
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Vị trí chợ Nhà Xanh, phường Cầu Giấy.
Mời quý độc giả xem video: Xích lô điện tung hoành phố cổ Hà Nội.

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