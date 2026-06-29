Quân khu 7 có đơn vị chuyên trách vận hành phương tiện không người lái

Ngày 29/6, tại TP HCM, Quân khu 7 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu. Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 dự và chỉ đạo buổi lễ.

Trung tướng Lê Xuân Thế và Trung tướng Trần Vinh Ngọc tặng hoa, bức tranh chúc mừng Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn Phương tiện không người lái.

Theo đó, Tiểu đoàn Phương tiện không người lái là đơn vị chuyên trách thực hiện tác chiến bằng các phương tiện không người lái trên không, mặt đất và mặt nước. Đơn vị có nhiệm vụ phục vụ công tác trinh sát, chỉ huy, quản lý vùng trời, vùng biển, biên giới và tham gia xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Việc thành lập tiểu đoàn được xác định nhằm từng bước xây dựng lực lượng làm chủ các phương tiện, công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện hiện đại.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố quyết định thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Xuân Thế cho hay, việc thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái là dấu mốc trong quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang Quân khu 7, đồng thời yêu cầu đơn vị nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định biên chế, tiếp nhận trang bị và triển khai huấn luyện để sớm làm chủ các loại phương tiện không người lái.

Tư lệnh Quân khu 7 cũng yêu cầu đơn vị đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội nghiên cứu phương án sử dụng phương tiện không người lái phù hợp với đặc điểm địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ.

Lãnh đạo Quân khu 7 trao quyết định thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái trực thuộc Bộ Tham mưu tại lễ công bố.

Trước lễ công bố, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng lãnh đạo địa phương, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phương tiện không người lái đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu.