Diễn tập quy mô lớn bảo vệ vùng trời phương Nam

Những ngày giữa tháng 6, tại các sở chỉ huy, trận địa phòng không và sân bay quân sự khu vực phía Nam,Nam Bộ. Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức cuộc diễn tập chỉ huy - tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ, ngoài thực địa có một phần thực binh cho các đơn vị phía Nam, Nam Bộ.

Đây là cuộc diễn tập có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực chỉ huy, điều hành tác chiến, khả năng hiệp đồng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng trong điều kiện tác chiến hiện đại.

Kíp chiến đấu triển khai khí tài tên lửa phòng không tại trận địa trong cuộc diễn tập bảo vệ vùng trời phía Nam. Ảnh: Quân chủng PK-KQ.

Chuẩn bị toàn diện, chặt chẽ từ sớm

Để cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Quân chủng PK-KQ đã triển khai công tác chuẩn bị từ rất sớm với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vũ khí trang bị như ra đa, tên lửa, PPK, máy bay, thông tin liên lạc, các thiết bị chiến trường cho diễn tập, cũng như công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật sát với điều kiện thực tế chiến đấu phức tạp, dài ngày.

Cán bộ, chiến sĩ pháo phòng không cơ động vào vị trí chiến đấu, sẵn sàng thực hành các tình huống trong diễn tập. Ảnh: Quân chủng PK-KQ.

Theo Thiếu tướng Vũ Đại Dương, yêu cầu xuyên suốt của cuộc diễn tập là đánh giá đúng thực chất trình độ tổ chức điều hành, hiệp đồng chiến đấu của người chỉ huy; năng lực tham mưu của cơ quan các cấp và khả năng thực hành chiến đấu của đơn vị. Các nội dung diễn tập được xây dựng sát với tổ chức biên chế của đơn vị, phù hợp đối tượng tác chiến trong tình hình mới. Tình huống giả định đặt ra trong điều kiện đối phương sử dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử mạnh, tiến công hỏa lực phi tiếp xúc trên nhiều hướng, nhiều loại mục tiêu.

Trong quá trình diễn tập, các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên cập nhật tình hình, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, xử trí linh hoạt các tình huống phát sinh. Đây là cơ hội để đội ngũ cán bộ các cấp rèn luyện bản lĩnh, năng lực chỉ huy, điều hành tác chiến trong môi trường chiến tranh hiện đại.

Bên cạnh đó, Quân chủng đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật, giữ vững kỷ luật, bí mật quân sự, an toàn thông tin và an ninh mạng trong suốt quá trình diễn tập.

Kíp pháo phòng không trên trận địa, nâng cao khả năng hiệp đồng, xử trí mục tiêu trong điều kiện tác chiến hiện đại. Ảnh: Quân chủng PK-KQ.

Chiến sĩ phòng không quan sát, theo dõi mục tiêu trên không, phục vụ công tác chỉ huy và hiệp đồng chiến đấu tại trận địa. Ảnh: Quân chủng PK-KQ.

Máy bay mục tiêu bay vào khu vực diễn tập, phục vụ tình huống kiểm tra khả năng phát hiện, theo dõi và xử trí mục tiêu trên không của lực lượng phòng không. Ảnh: Quân chủng PK-KQ.

Nâng cao sức mạnh bảo vệ bầu trời Tổ quốc

Một trong những điểm mới của cuộc diễn tập năm nay là tiếp tục nâng cao tính thực chất, sát đối tượng tác chiến và điều kiện chiến tranh hiện đại. Các tình huống được xây dựng trên cơ sở những vấn đề có thể xảy ra trong thực tiễn, đòi hỏi cơ quan chỉ huy, tham mưu và các kíp chiến đấu phải vận dụng linh hoạt nguyên tắc, nghệ thuật tác chiến để xử trí hiệu quả.

Đặc biệt, Quân chủng đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong tổ chức diễn tập như sử dụng hệ thống VQ2, truyền nhận văn bản trên đường cơ yếu và lắp đặt hệ thống camera quan sát phục vụ công tác chỉ huy, điều hành. Những ứng dụng này góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành diễn tập, đồng thời đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong quân đội.

Lực lượng phòng không ngụy trang, triển khai khí tài ra đa, bảo đảm sẵn sàng phát hiện, quản lý mục tiêu trên không. Ảnh: Quân chủng PK-KQ.

Điểm nổi bật khác là cuộc diễn tập diễn ra trong điều kiện thời gian chuẩn bị ngắn, yêu cầu cao, đối phương sử dụng nhiều phương thức tác chiến mới, hoạt động trên nhiều hướng chiến trường. Điều đó đặt ra áp lực lớn đối với cơ quan chỉ huy và các đơn vị tham gia, qua đó rèn luyện năng lực tổ chức điều hành tác chiến trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Đáng chú ý, cuộc diễn tập được xây dựng gắn với một phần nội dung trong kế hoạch tác chiến "Vòm phòng không bền vững" mà Quân chủng PK-KQ đang triển khai, góp phần kiểm nghiệm, bổ sung và hoàn thiện các phương án tác chiến bảo vệ vùng trời phía Nam.

Thiếu tướng Vũ Đại Dương, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập. Ảnh: Quân chủng PK-KQ.

Thông qua cuộc diễn tập, Quân chủng PK-KQ tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn diện trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng hiệp đồng và thực hành cơ động của các lực lượng phòng không, không quân. Đồng thời, đây cũng là dịp để nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tác chiến của Quân chủng và kế hoạch chiến đấu của các đơn vị cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cuộc diễn tập không chỉ là đợt kiểm tra quan trọng đối với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn thể hiện quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ trong việc làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, nâng cao khả năng tác chiến, giữ vững lá chắn thép bảo vệ vùng trời phương Nam của Tổ quốc.