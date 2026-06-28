Chiều 28/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu giao nhiệm vụ cho đoàn công tác QĐND Việt Nam.

Cùng tham dự có thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, thủ trưởng Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng cùng toàn bộ lực lượng tham gia đoàn công tác.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho đoàn công tác.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho đoàn công tác QĐND Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Venezuela, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, đây là nhiệm vụ quốc tế cao cả, góp phần thể hiện sinh động phương châm, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong các hoạt động ứng phó thảm họa toàn cầu, cũng như khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela.

Đây là lần thứ 3 QĐND Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Trong số các quân nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ lần này, nhiều đồng chí đã tham gia hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar khắc phục thảm họa động đất năm 2023 và 2025, khẳng định tinh thần trách nhiệm, năng lực của QĐND Việt Nam, để lại những dấu ấn, tình cảm tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế đối với đất nước, con người Việt Nam.

Các lực lượng tham gia đoàn công tác tại hội nghị.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chuẩn bị đầy đủ, chu đáo mọi mặt công tác, cả về lực lượng, tinh thần, tổ chức, con người, trang thiết bị, hậu cần... để sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ; đồng thời yêu cầu đoàn công tác quán triệt nghiêm túc nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm, nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng giao phó.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ chú trọng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam cũng như các lực lượng quốc tế, chính quyền, nhân dân nước sở tại; chủ động giúp nhân dân nước sở tại trong điều kiện cho phép; chú trọng bảo đảm kỷ luật, an toàn về người và trang bị; chấp hành quy định pháp luật của nước sở tại và khu vực địa phương nơi đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, các quân nhân cần phát huy tốt truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, kết hợp tuyên truyền bằng các hành động cụ thể để nâng cao hình ảnh, vị thế của QĐND Việt Nam, tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế và chính quyền, nhân dân Venezuela.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tin tưởng với tinh thần "Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua", đoàn công tác sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương động viên các thành viên đoàn công tác.

Thông tin về công tác chuẩn bị, Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) cho biết, lực lượng tham gia hỗ trợ Venezuela khắc phục thảm họa động đất gồm 82 đồng chí, trong đó có 26 sĩ quan, 56 quân nhân chuyên nghiệp, chia thành 4 bộ phận:

Bộ phận chỉ huy và cơ quan gồm 11 đồng chí do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn làm trưởng đoàn công tác. Hai đồng chí Phó trưởng đoàn gồm: Thiếu tướng Nguyễn Duy Minh, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng); Đại tá Mạc Đức Trọng, Phó cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Ngoài ra, thành phần bộ phận chỉ huy còn có các sĩ quan thuộc Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Cục Đối ngoại, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Cục Bảo vệ An ninh quân đội.

Đội Công binh cứu sập thuộc Binh chủng Công binh gồm 31 đồng chí cùng trang thiết bị gồm: Bộ dò tìm nạn nhân trong đống đổ nát, banh cắt, kê kích, khoan cắt bê tông và một số trang thiết bị khác.

Đội Quân y gồm 30 đồng chí cùng đầy đủ thiết bị y tế, thuốc, vật tư bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, trong đó có lực lượng của Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y), Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), Bệnh viện Quân y 105 (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật).

Đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Trường Trung cấp 24, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng gồm 10 đồng chí và sử dụng 8 chó nghiệp vụ.

Tham gia đoàn công tác còn có các phóng viên của Báo Quân đội nhân dân và Trung tâm Phát thanh- Truyền hình Quân đội.

Trang thiết bị, hàng hóa mang theo dự kiến khoảng 88 tấn, gồm cả trang thiết bị làm nhiệm vụ và hỗ trợ Venezuela.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, thủ trưởng Tổng cục Chính trị chụp ảnh lưu niệm với lực lượng tham gia đoàn công tác.

Theo kế hoạch, đoàn công tác sẽ cơ động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật chất hậu cần- kỹ thuật từ sân bay Nội Bài đến sân bay Maiquetia (cách thủ đô Caracas khoảng 40km) bằng máy bay hàng không dân dụng; tiếp tục cơ động từ sân bay Maiquetia đến thành phố Caracas (nơi thực hiện nhiệm vụ) bằng phương tiện ô tô do Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Venezuela phối hợp với nước bạn để bảo đảm.

Tại Venezuela, đoàn công tác sẽ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Venezuela và các cơ quan chức năng của bạn để xác định địa điểm thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian dự kiến thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela khoảng 20 ngày.

Tại hội nghị, thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các cơ quan, hứa sẽ đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt được mục đích yêu cầu đề ra.