Nvidia giới thiệu PC với CPU đầu tiên dành riêng cho trí tuệ nhân tạo

Nvidia đã khai mạc triển lãm thương mại Computex hoành tráng tại Đài Bắc vào Chủ nhật với một “tia lửa” thực sự. Hãng sản xuất chip này đã ra mắt bộ vi xử lý PC mới mang tên RTX Spark, được gọi là “siêu chip”, đồng thời công bố danh sách các nhà sản xuất PC hàng đầu sẽ sớm tung ra các mẫu PC AI sử dụng bộ vi xử lý này.



Với động thái này, Nvidia đã chính thức đứng chung hàng ngũ với Intel, AMD, Apple và Qualcomm khi trở thành một nhà sản xuất chip máy tính tiêu dùng thực thụ.

CEO Nvidia chính thức bước chân vào cầm trên tay CPU RTX Spark và chiếc laptop Microsoft Surface Laptop Ultra chạy RTX Spark.

Theo Nvidia, con chip siêu tốc này đạt hiệu suất 1 petaflop, được thiết kế để vận hành các tác vụ AI như OpenClaw hoặc Hermes Agent một cách an toàn.

Các mẫu PC Windows sử dụng RTX Spark sẽ được bán ra vào mùa thu năm nay từ các thương hiệu như ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface và MSI, với các mẫu từ Acer và Gigabyte sẽ ra mắt sau đó.

Bên cạnh việc được trang bị các “hộp cát” bảo mật (được phát triển cùng Microsoft) để vận hành các tác vụ AI an toàn, các PC này còn sở hữu CPU, GPU, RAM và phần mềm nền tảng Nvidia CUDA đủ mạnh để chạy các mô hình ngôn ngữ lớn ngay trên máy.

RTX Spark cao cấp nhất sở hữu 20 nhân CPU, 6.144 nhân GPU.

Nvidia cho biết công nghệ RTX sẽ mang lại hiệu suất AI nhanh hơn, chất lượng hình ảnh vượt trội và hỗ trợ các tính năng AI trên hơn 1.000 trò chơi và ứng dụng.

Hãng chip này đang tiếp thị sản phẩm như một lựa chọn thay thế cho các nhà sáng tạo nội dung AI, đồng thời nâng cấp đáng kể cho thị trường game truyền thống của mình. Nvidia cho biết hơn 100 nhà phát triển phần mềm Windows đã cam kết hỗ trợ chip mới, bao gồm Adobe, Blender, ComfyUI, Riot Games và Xbox.

Tuy nhiên, tầm nhìn của nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành Nvidia, ông Jensen Huang, dành cho các mẫu PC mới này còn lớn hơn nhiều. Ông muốn chấm dứt thời kỳ phải khởi động ứng dụng, trỏ chuột, nhấp và gõ phím.

“Với RTX Spark và Microsoft Windows, bạn chỉ cần yêu cầu và PC sẽ thực hiện công việc,” ông phát biểu trong thông cáo báo chí. “Các mô hình tiên phong. Quy trình sáng tạo. Trò chơi RTX. Tất cả đều trên một chiếc laptop.”

Những đại diện tiêu biểu của dòng laptop chạy tác nhân AI đầu tiên.

Tháng trước, sau khi công bố một quý kinh doanh kỷ lục nữa, ông Huang đã cam kết với các nhà đầu tư rằng Nvidia đã tìm ra một thị trường mới trị giá 200 tỷ USD trong lĩnh vực bán CPU cho AI, không chỉ GPU. Ông đặc biệt nhắc đến bộ vi xử lý máy chủ cao cấp ra mắt đầu năm nay mang tên Vera — mà Nvidia cho biết đã bán được 20 tỷ USD.

Ông cũng hé lộ tham vọng lớn hơn của mình: “Chúng ta sẽ có hàng tỷ tác nhân AI, và tất cả những tác vụ đó sẽ sử dụng các công cụ. Những công cụ đó sẽ giống như PC, giống như con người chúng ta đang sử dụng PC ngày nay,” ông nói trong cuộc họp báo cáo tài chính tháng 5. “Chúng ta sẽ cần rất nhiều CPU hơn nữa.”

Trước đây, các thiết bị Windows sử dụng chip ARM của Nvidia từng được thử nghiệm — nhưng thất bại. Năm 2013, Microsoft từng phải ghi nhận khoản lỗ 900 triệu USD với mẫu Surface RT dùng chip ARM của Nvidia, các đối tác như Dell cũng rút khỏi sản phẩm này.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, sau hàng loạt quý doanh thu kỷ lục, thật khó để nghi ngờ ông Huang khi ông tiếp tục theo đuổi giấc mơ PC của mình.

Và lần này, con chip này hoàn toàn khác biệt. Nó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Microsoft cũng định vị mẫu PC RTX Spark của mình là cực kỳ mạnh mẽ, đặt tên là Surface Laptop Ultra và gọi đây là “chiếc Surface Laptop mạnh nhất từng được chế tạo”.

Ngoài laptop, các hãng OEM cũng sẽ ra mắt miniPC dùng RTX Spark.

Dù vậy, các nhà sản xuất PC vẫn chưa công bố nhiều thông tin chi tiết về từng sản phẩm, bao gồm cả giá bán. Những hệ thống này dường như là phiên bản Windows hoàn chỉnh của mẫu máy tính mini DGX Spark mà Nvidia hiện đang bán cho các nhà phát triển với giá khoảng 4.800 USD.

Chúng ta sẽ phải chờ xem liệu các mẫu PC này có thể cạnh tranh về giá với Mac Mini giá rẻ, vốn đang là lựa chọn phổ biến để chạy OpenClaw, hay sẽ nằm ở phân khúc cao cấp của thị trường PC, giống như mẫu máy tính mini chuyên chạy tác vụ AI của Nvidia.

Dù thế nào, nếu Nvidia thực sự đã tìm ra cách đưa các tác vụ AI đến với số đông một cách dễ dàng, an toàn và hữu ích, thì đây có thể là một bước tiến lớn.

RTX Spark, dòng CPU hoàn toàn mới của Nvidia cho thế hệ PC chạy tác nhân AI.

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