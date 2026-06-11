Nhiều thí sinh đánh giá đề thi Ngữ Văn năm nay không khó, có thể đạt điểm cao

Dự thảo mới về giáo trình đại học: minh bạch, linh hoạt và chất lượng Chương trình và giáo trình phải đảm bảo công khai, minh bạch, liên thông, đồng thời giữ vững quyền tự chủ của các trường đào tạo.

Lâm Đồng cảnh báo nguy cơ ngộ độc nấm mùa mưa Sở Y tế Lâm Đồng khuyến cáo người dân không thu hái hoặc sử dụng nấm hoang dã để tránh nguy cơ ngộ độc nặng, thậm chí tử vong.

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