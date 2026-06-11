Nhiều thí sinh đánh giá đề thi Ngữ Văn năm nay không khó, có thể đạt điểm cao

Sáng nay (11/6), thí sinh đã hoàn thành bài thi môn ngữ Văn trong thời gian 120 phút. Ghi nhận của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống tại các điểm thi ngay sau tiếng chuông báo hết giờ, bầu không khí lo âu trước đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những nụ cười rạng rỡ vì đề thi vừa sức, nhiều em làm bài tốt.
Đúng 9h44, thí sinh đầu tiên tại điểm thi Trường THPT Thạch Bàn (Hà Nội) rời điểm thi, bước ra cổng với tâm lý thoải mái, phấn khởi, trước sự chào đón nồng nhiệt của các tình nguyện viên, phụ huynh. Em cho biết làm bài cũng tốt nên phần nào trút bỏ được áp lực
Nhiều thí sinh rạng rỡ bước ra khỏi phòng thi môn đầu tiên đã là một chiến thắng nhỏ đối với sự nỗ lực của các sĩ tử suốt 12 năm qua
Bước ra khỏi phòng thi môn Ngữ văn, đại đa số thí sinh đều thở phào nhẹ nhõm với nhận định chung: Đề thi năm nay rất vừa sức, không đánh đố, và cơ hội đạt điểm 7, 8 nằm trong tầm tay.
Trái ngược với tâm trạng lo âu lúc bước vào cổng thi đầu giờ sáng nay là hình ảnh những thí sinh vui vẻ, rạng rỡ rời phòng thi
Em Phạm Tiến Đạt, học sinh trường THPT Thạch Bàn (Hà Nội) chia sẻ, đề thi Ngữ văn năm nay vẫn gồm 2 phần: Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm). Đề không sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa nhưng cũng không khó, vừa sức với học sinh có học lực khá, em có thể đạt được 8 điểm Văn.
Em Như Quỳnh, học sinh Trường THPT Lê Văn Thiêm (Hà Nội) cho biết, đề năm nay vừa sức em, theo hướng mở, không bó buộc trong sách giáo khoa. Với kết quả làm bài sáng nay, con làm được 8 điểm.
Là học sinh học lực khá, em Trần Minh Đức, học sinh Trường THPT Phúc Lợi (Hà Nội) cho biết, với em đề năm nay cũng không khó lắm, ai học chăm sẽ được điểm khá. Em chọn khối C01 (Toán Văn, Anh) nên môn Văn em em rất cố gắng để đạt kết quả thi tốt. Chị Vũ Thị Ngát (Thượng Thanh, Hà Nội), mẹ của em đứng chờ đợi con suốt 2 giờ đồng hồ ở cổng trường, chị hồi hộp và lo lắng. Với chị con 12 năm qua đến hôm nay đi thi là con cố gắng hết sức rồi, kết quả như thế nào thì bố mẹ cũng đồng hành cùng con, không gây áp lực cho con, mà ngược lại luôn động viên để con có tinh thần thoải mái nhất trong các buổi thi.
Em Hữu Chiến, học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) cho biết đề cũng rất quen thuộc với dạng đề em đã ôn nên em làm bài cũng tốt, nhưng điểm cũng khó đoán. Đề thi Văn năm nay phần nghị luận xã hội nói về kỷ nguyên số. Nó khác so với năm trước là bàn về vấn đề, nhưng năm nay trả lời câu hỏi về nghị luận xã hội. Chị Chinh- mẹ của em cho biết, con học lực xuất sắc, nên bố mẹ cũng yên tâm, chỉ cần con làm hết khả năng của mình là được, dù kết quả thế nào bố mẹ vẫn vui, tự hào về con. Sáng nay, cả mẹ và em cùng đến điểm thi đón con, động viên tinh thần.
Là học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội), một ngôi trường có điểm đầu vào lớp 10 cạnh tranh khá cao, thuộc trường TOP đầu của Hà Nội, nhưng vì môn Văn không phải thế mạnh nên thí sinh này (xin giấu tên) không kỳ vọng được điểm cao, chỉ mong đạt điểm 7. Môn xét tuyển đại học của em vào Đại học là các môn khoa học tự nhiên.
Có học sinh phấn khởi vì làm bài tốt, nhưng có học sinh ra về với tâm trạng buồn. Một học sinh ở điểm thi ở Trường THPT Thạch Bàn vừa nhìn thấy mẹ đã ôm mặt khóc nức nở, lo lắng kết quả làm bài sáng môn Văn sáng nay không được tốt. Em chia sẻ, do không để ý thời gian, không có đồng hồ nên hết giờ làm bài nhưng em vẫn còn 1 câu chưa làm tới.
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