Lai Châu: Mưa lũ lại đổ về Mường Than, sạt lở tắc đường QL32

Ngày 24/7, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, do mưa lớn kéo dài trong đêm 23/7 và rạng sáng 24/7, trên địa bàn các xã Than Uyên và Mường Than (Lai Châu) xảy ra nhiều điểm sạt lở đất, đá, gây ách tắc cục bộ trên quốc lộ 32, đoạn từ km355 đến km357.

Ngoài ra, trên tuyến Quốc lộ 32, tại vị trí Km 353 +800 (thuộc địa phận bản Chít, xã Mường Than), đất đá đã tràn kín lòng đường.

Trên tuyến Quốc lộ 279, ghi nhận sạt lở chia cắt tại một số đoạn đường Km156 đang bị ách tắc hoàn toàn.

Lũ lại đổ về Mường Than. (Ảnh: CA Lai Châu).

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Sở Xây dựng và Công ty Quản lý đường bộ Lai Châu huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức phân luồng giao thông từ xa, khẩn trương san gạt đất đá, khắc phục sự cố ngay khi điều kiện thời tiết bảo đảm an toàn.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, chỉ lưu thông khi thật sự cần thiết.

Người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết và tình hình giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, chấp hành nghiêm hướng dẫn, hiệu lệnh phân luồng của lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát để bảo đảm an toàn.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung cho biết, trận lũ quét xảy ra rạng sáng 17/7 tại xã Mường Than đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Lũ quét làm 7 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 8 người bị thương. Về tài sản, khoảng 200 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 24 hộ bị mất hoàn toàn nhà ở, 20 hộ có nhà hư hỏng không thể khắc phục và 156 hộ nằm trong vùng lũ quét phải di dời đến nơi an toàn. Trong lĩnh vực sản xuất, khoảng 300 ha lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị đất đá vùi lấp, cuốn trôi, gần như không thể phục hồi. Nhiều công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng nặng. Quốc lộ 32 có khoảng 800 m bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng gây ách tắc giao thông; Quốc lộ 279 xuất hiện 3 điểm sạt lở; gần 1,83 km đường giao thông nội bản bị ảnh hưởng. Khoảng 2,5 km kênh thủy lợi bị hư hỏng. Trường Tiểu học Phúc Than và Trường Mầm non Phúc Than bị bùn đất vùi lấp, sập tường rào, hư hỏng nhiều hạng mục và trang thiết bị. Lũ cũng làm đổ 30 cột điện, nhiều tài sản, lương thực của người dân bị vùi lấp, hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính trên 250 tỷ đồng.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Mưa lũ trên địa bàn xã Mường Than trước đó hôm 17/7.