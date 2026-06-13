Khám phá thành phố cổ Angra do Heroísmo trên đảo Azores

Nằm trên đảo Terceira thuộc quần đảo Azores của Bồ Đào Nha, Trung tâm lịch sử của Angra do Heroísmo là một trong những đô thị cổ đặc sắc nhất châu Âu. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1983, thành phố này không chỉ nổi bật bởi những con phố lát đá và kiến trúc duyên dáng mà còn bởi vai trò quan trọng trong thời kỳ khám phá hàng hải kéo dài từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII.

Ảnh: Wikimedia Commons

Khi các đế quốc hàng hải châu Âu bắt đầu mở rộng những tuyến đường vượt đại dương, vị trí của Angra do Heroísmo trở nên vô cùng chiến lược. Nằm giữa Đại Tây Dương, thành phố là điểm dừng chân lý tưởng cho các đoàn tàu trở về từ châu Phi, châu Á và châu Mỹ. Những con tàu chở vàng bạc, gia vị, lụa và vô số hàng hóa quý giá thường neo đậu tại vịnh tự nhiên được che chắn tốt của Angra trước khi tiếp tục hành trình về lục địa châu Âu.

Ảnh: Wikimedia Commons

Sự thịnh vượng từ thương mại đã giúp thành phố phát triển mạnh mẽ. Những dinh thự, nhà thờ, tu viện và công trình quân sự được xây dựng với quy mô đáng kể. Ngày nay, du khách vẫn có thể bắt gặp những con đường thẳng tắp, các quảng trường thanh lịch và những ngôi nhà sơn màu trắng viền cửa sắc nét mang đậm phong cách kiến trúc Bồ Đào Nha cổ điển.

Ảnh: randomtrip

Một trong những công trình nổi bật nhất là pháo đài São João Baptista, công trình phòng thủ đồ sộ được xây dựng trên bán đảo Monte Brasil để bảo vệ thành phố khỏi cướp biển và các cuộc tấn công từ đối thủ hàng hải. Đây từng là một trong những công sự lớn nhất mà người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha xây dựng tại Đại Tây Dương. Từ trên cao nhìn xuống, pháo đài cùng đường bờ biển xanh biếc tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.

Tên gọi “Heroísmo” (chủ nghĩa anh hùng) được bổ sung vào tên thành phố vào thế kỷ XIX để ghi nhận lòng trung thành và sự kháng cự kiên cường của cư dân địa phương trong các cuộc xung đột chính trị của Bồ Đào Nha. Điều này phản ánh một phần tinh thần mạnh mẽ đã góp phần định hình lịch sử của thành phố suốt nhiều thế kỷ.

Điều khiến Angra do Heroísmo trở nên hấp dẫn là sự kết hợp hài hòa giữa lịch sử và thiên nhiên. Những con phố cổ nằm giữa khung cảnh núi lửa đặc trưng của Azores, với biển xanh, thảm thực vật tươi tốt và những vách đá ngoạn mục bao quanh. Dù đã trải qua động đất và nhiều biến cố lịch sử, thành phố vẫn bảo tồn được phần lớn cấu trúc đô thị nguyên gốc từ thời đại hàng hải.

Ngày nay, đi dạo giữa những con đường cổ kính của Angra do Heroísmo giống như bước vào một cuốn sách lịch sử sống động về thời kỳ mà các con tàu buồm đã kết nối các châu lục. Đây là nơi nhắc nhớ về một giai đoạn mà một thành phố nhỏ giữa đại dương từng giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới thương mại toàn cầu đầu tiên của nhân loại.