Hàn Quốc và CH Séc đối đầu quyết liệt tại World Cup 2026

Sau trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi, bảng A World Cup 2026 tiếp tục sôi động với màn so tài giữa Hàn Quốc và CH Séc trên sân Guadalajara. Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out khi cả hai đội đều được đánh giá có trình độ khá cân bằng.

Hàn Quốc sở hữu nhiều ngôi sao châu Âu

Hàn Quốc tiếp tục là lá cờ đầu của bóng đá châu Á tại World Cup 2026. Đội bóng của HLV Hong Myung-bo mang đến Mexico lực lượng giàu kinh nghiệm với nòng cốt là những cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu.

Đáng chú ý nhất vẫn là đội trưởng Son Heung-min. Dù đã bước sang tuổi 33, ngôi sao từng thi đấu nhiều năm tại Premier League vẫn là đầu tàu trên hàng công của đội bóng xứ kim chi. Bên cạnh Son là những cái tên chất lượng như Lee Kang-in, Hwang Hee-chan, Kim Min-jae hay Hwang In-beom.

ĐT Hàn Quốc sở hữu nhiều ngôi sao châu Âu

Điểm mạnh của Hàn Quốc nằm ở khả năng chuyển trạng thái nhanh, nền tảng kỹ thuật tốt cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đội bóng này cũng từng lọt vào vòng 1/8 World Cup 2022 và đang đặt mục tiêu tái lập thành tích đó tại Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, HLV Hong Myung-bo cũng đang đối mặt một số lo ngại khi tiền vệ trẻ Bae Jun-ho gặp chấn thương mắt cá chân và bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận mở màn.

CH Séc trở lại World Cup sau 20 năm

Nếu Hàn Quốc đại diện cho sức mạnh bóng đá châu Á, CH Séc lại là tập thể giàu bản lĩnh của châu Âu.

Đây là lần đầu tiên kể từ World Cup 2006, CH Séc mới trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Miroslav Koubek không sở hữu quá nhiều ngôi sao nhưng nổi bật bởi lối chơi kỷ luật, thể lực sung mãn và khả năng tận dụng các tình huống cố định.

CH Séc trở lại World Cup sau 20 năm vắng bóng.

Trên hàng công, Patrik Schick vẫn là niềm hy vọng lớn nhất. Tiền đạo từng đoạt danh hiệu Vua phá lưới EURO 2020 là mẫu trung phong có khả năng không chiến và dứt điểm đa dạng. Hỗ trợ phía sau anh là đội trưởng Tomas Soucek – tiền vệ giàu sức mạnh đang thi đấu tại Premier League.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, CH Séc có thể không sở hữu kỹ thuật cá nhân nổi bật như Hàn Quốc nhưng lại rất nguy hiểm ở các tình huống bóng bổng và cố định.

Lịch sử đối đầu

Hai đội không có nhiều cơ hội chạm trán trong quá khứ.

Lần gặp nhau gần nhất diễn ra vào năm 2016 trong một trận giao hữu quốc tế. Khi đó Hàn Quốc giành chiến thắng 2-1 trước CH Séc.

Nhìn chung, lịch sử đối đầu không mang nhiều giá trị tham khảo bởi lực lượng của cả hai đội hiện nay đã thay đổi đáng kể so với 10 năm trước.

Dự kiến đội hình ra sân

Hàn Quốc (4-2-3-1):

Jo Hyeon-woo; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Lee Myung-jae; Hwang In-beom, Park Yong-woo; Lee Kang-in, Son Heung-min, Hwang Hee-chan; Cho Gue-sung.

CH Séc (4-2-3-1):

Jindrich Stanek; Vladimir Coufal, Tomas Holes, Ladislav Krejci, David Jurasek; Tomas Soucek, Lukas Provod; Vaclav Cerny, Adam Hlozek, Lukas Haraslin; Patrik Schick.

Dự đoán kết quả

Trận đấu được dự báo diễn ra chặt chẽ khi đây là lượt trận mở màn World Cup. Hàn Quốc có phần nhỉnh hơn về kỹ thuật và chất lượng ngôi sao, trong khi CH Séc sở hữu nền tảng thể lực và khả năng tranh chấp rất tốt.

Khu vực trung tuyến với màn đối đầu giữa Hwang In-beom và Tomas Soucek có thể quyết định cục diện trận đấu. Nếu Son Heung-min và Lee Kang-in tìm được khoảng trống trước hàng thủ châu Âu, Hàn Quốc hoàn toàn có thể tạo khác biệt.

Tuy nhiên, CH Séc luôn rất nguy hiểm ở các tình huống cố định với sự hiện diện của Soucek và Schick.

Dự đoán tỷ số: Hàn Quốc 1-1 CH Séc.

Tỷ lệ dự đoán:

Hàn Quốc thắng: 38%

Hòa: 34%

CH Séc thắng: 28%

Một kết quả hòa nhiều khả năng sẽ phản ánh đúng tương quan giữa hai đội trong ngày ra quân tại World Cup 2026.