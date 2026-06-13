Xả súng ở Mỹ, 11 người thương vong

Theo AP, nghi phạm Victor Mata Villarreal, 45 tuổi, đã bị nhà chức trách truy bắt sau khi nổ súng vào cảnh sát và người dân xung quanh ở Midland hôm 12/6. Victor sau đó cố thủ trong một phòng khám thú y bỏ hoang, nơi hắn ta được tìm thấy tử vong, theo Sở An toàn Công cộng Texas.

"Cảnh sát đã đến khu vực sau khi nhận được tin báo về một vụ xả súng. Khi lực lượng an ninh có mặt, Mata Villarreal bắt đầu nổ súng vào các sĩ quan", cảnh sát trưởng Greg Snow của Midland thông tin.

Cảnh sát sau đó sơ tán người dân khỏi khu vực. "Chúng tôi đã hành động để ngăn chặn kẻ này tấn công thêm những người khác", Greg Snow nói.

Lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng tại Midland, Texas, ngày 12/6/2026. Ảnh: Luke Dias/Reporter-Telegram/AP.

Người phát ngôn của thành phố xác định nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng là Ed Scott, làm việc trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn cho thành phố Midland.

Bệnh viện Midland Memorial cho biết 4 người được đưa đến viện này đã trải qua phẫu thuật và 5 người khác đã được điều trị và xuất viện.

Vài giờ sau khi vụ xả súng xảy ra, các nhà chức trách đã sử dụng hình ảnh từ robot và máy bay không người lái bên trong tòa nhà để xác nhận kẻ xả súng đã chết, Thị trưởng Midland, Lori Blong, cho biết. Cảnh sát chưa cung cấp thông tin về nguyên nhân cái chết của hắn.

Theo hồ sơ, Mata Villarreal từng nhiều lần có tiền án tiền sự, bao gồm cả một số lần bị bắt giữ. Ông ta bị buộc tội vào năm 2003 và 2004 vì mang vũ khí trái phép và tàng trữ vũ khí bị cấm.

Thành phố Midland với khoảng 140.000 cư dân này nằm ở trung tâm vùng khai thác dầu khí của tiểu bang và gần nơi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng hồi năm 2019.

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