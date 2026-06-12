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[INFOGRAPHIC] Wataru Endo giải nghệ quốc tế trước thềm World Cup 2026

Wataru Endo rút khỏi tuyển Nhật Bản và tuyên bố giải nghệ quốc tế trước World Cup 2026, kết thúc hành trình 73 trận và 2 kỳ World Cup.

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