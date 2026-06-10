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10 ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026

Mbappe, Haaland, Kane, Messi hay Ronaldo đều được đánh giá là những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026.

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