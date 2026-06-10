Khoa học & Đời sống

Khám phá - Thể thao

Đội hình những 'thương binh' không thể dự World Cup 2026

Thiên Anh

World Cup 2026 hứa hẹn mang tới những màn trình diễn đỉnh cao. Tiếc rằng năm nay sẽ không có nhiều ngôi sao khi chấn thương đã tước đi cơ hội góp mặt của họ

a2df8138-853c-49a2-bc5b-8285f48c6611.png
bài liên quan
#World Cup 2026 #thương binh #chấn thương #đội tuyển #bóng đá

hot trend

Tin mới
back to top