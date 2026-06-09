Tổ trọng tài được tin tưởng cầm còi trận khai mạc World Cup 2026 là ai?

Tấm biển FIFA World Cup trên hàng rào của sân Lincoln Financial Field (Mỹ). Ảnh: Quang Thịnh - PV TTXVN tại Mỹ

Theo tờ The Hindu (Ấn Độ), trọng tài Brazil Wilton Sampaio sẽ là người bắt chính trận khai mạc trong khi 2 đồng hương Bruno Pires và Bruno Boschilia được giao trọng tài biên cho ông trong cuộc đối đầu khai màn bảng A diễn ra ngày 11/6.

Trong trận mở màn, chủ nhà Mexico sẽ đối đầu với Nam Phi. Đây là cuộc chạm trán đặc biệt gợi lại quá khứ. Cách đây 16 năm, cũng vào ngày 11/6/2010, Mexico và Nam Phi đã đá khai màn World Cup đầu tiên tổ chức tại châu Phi. Trên sân Soccer City ở Johannesburg, hai đội hòa nhau 1-1.

Lễ khai mạc và trận mở màn của FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra tại “thánh địa” Estadio Azteca ở Mexico City. Đây là nơi từng chứng kiến huyền thoại Pelé nâng cao chiếc cúp vàng năm 1970 và “cậu bé vàng” Diego Maradona thăng hoa năm 1986.

FIFA đã huy động lực lượng trọng tài đông nhất từ trước đến nay cho World Cup 2026, gồm 52 trọng tài chính và 88 trọng tài biên. Việc số lượng đội tuyển tham dự World Cup 2026 tăng từ 32 lên 48 đội cũng kéo theo nhu cầu mở rộng lực lượng trọng tài.

Danh tính tổ trọng tài điều khiển mỗi trận đấu thường được công bố trước thời điểm diễn ra trận đấu từ hai đến ba ngày.

Trong một diễn biến liên quan, Mỹ đã từ chối cho nhập cảnh một trọng tài Somalia, người dự kiến tham gia điều hành các trận đấu tại FIFA World Cup 2026.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 8/6 xác nhận với Al Jazeera rằng ông Omar Artan không được phép nhập cảnh sau khi đến Nam Florida hôm 6/6.

Theo DHS, trọng tài Artan được xác định "không đủ điều kiện nhập cảnh do các quan ngại trong quá trình thẩm tra" và bị từ chối nhập cảnh. Tuy nhiên, cơ quan này không cung cấp thêm chi tiết.

Việc trọng tài Artan có mặt tại Mỹ cho thấy ông đã được cấp thị thực hợp lệ trước khi khởi hành. Somalia nằm trong danh sách các quốc gia bị chịu lệnh hạn chế nhập cảnh do Tổng thống Donald Trump ban hành.