Trọng tài World Cup Omar Artan bị chặn tại Mỹ vì vấn đề nhập cảnh

Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), trọng tài Omar Artan đã bị chặn lại tại sân bay Miami sau khi bay từ Istanbul tới Mỹ vào cuối tuần qua. Nhà chức trách Mỹ cho biết ông Artan bị xác định là "không đủ điều kiện nhập cảnh" do những lo ngại liên quan đến quá trình thẩm tra an ninh, song không nêu chi tiết cụ thể.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xác nhận đã được thông báo về quyết định này và cho biết tình trạng phân công làm nhiệm vụ của trọng tài Omar Artan hiện chưa thay đổi. FIFA cũng nhấn mạnh rằng việc cấp thị thực và cho phép nhập cảnh cuối cùng vẫn thuộc thẩm quyền của chính phủ nước chủ nhà.

Trọng tài Omar Artan. (Ảnh: Reuters)

Đây được cho là trường hợp đầu tiên một trọng tài World Cup bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ. Trước đó, một số cầu thủ, thành viên ban huấn luyện và người hâm mộ từ nhiều quốc gia cũng gặp khó khăn trong việc xin thị thực hoặc nhập cảnh vào Mỹ.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều lo ngại về khả năng các chính sách nhập cư và an ninh nghiêm ngặt của chính quyền Mỹ có thể ảnh hưởng tới quá trình tổ chức World Cup. Mỹ sẽ đăng cai phần lớn các trận đấu của giải, với 11 thành phố tổ chức các trận đấu bên cạnh hai nước láng giềng là Mexico và Canada.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang phối hợp với Nhà Trắng, Bộ An ninh Nội địa và FIFA nhằm hỗ trợ công tác cấp thị thực cho những người tham gia World Cup, song khẳng định vẫn phải tuân thủ luật pháp Mỹ và các yêu cầu về an ninh quốc gia.

Somalia hiện nằm trong nhóm các quốc gia bị áp dụng các biện pháp kiểm soát nhập cảnh nghiêm ngặt của Mỹ do các lo ngại liên quan đến an ninh và chống khủng bố. Sự việc lần này được xem là phép thử đầu tiên đối với cam kết của Mỹ trong việc bảo đảm World Cup 2026 diễn ra thuận lợi và cởi mở đối với các vận động viên, quan chức thể thao và người hâm mộ quốc tế.