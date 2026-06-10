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Khám phá top những sân vận động có sức chứa khủng tại World Cup 2026

5 sân đấu dưới đây có sức chứa lớn nhất, nơi sẽ đón nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng vạn người hâm mộ bóng đá trên khán đài tại World Cup 2026.

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