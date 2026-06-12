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16 tài năng Gen Z hứa hẹn bùng nổ tại World Cup 2026

Lamine Yamal, Endrick, Arda Guler hay Desire Doue là những gương mặt Gen Z nổi bật được kỳ vọng tạo dấu ấn tại World Cup 2026.

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