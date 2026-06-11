Kế hoạch triển khai Chương trình hành động MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026–2031

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ký ban hành Kế hoạch số 12/KH-MTTW-UB về việc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI biểu quyết tại Đại hội.

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng đăng nội dung Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

KẾ HOẠCH

Triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo sự thống nhất trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

2. Cụ thể hóa, phân công nhiệm vụ và triển khai thực hiện kịp thời các nội dung trong Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 bằng kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng của từng tổ chức trong hệ thống Mặt trận và các đoàn thể.

3. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phải thường xuyên cập nhật, bám sát chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để triển khai kịp thời, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; đồng thời khắc phục những hạn chế yếu kém nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Hoàn thiện cơ chế; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, tập trung hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân; tăng cường tính hành động, tính thiết thực, hiệu quả; nâng cao vai trò cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa, dân chủ, khách quan, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy vai trò giám sát trực tiếp của Nhân dân, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Tăng cường theo dõi, giám sát việc tiếp nhận, xử lý kết quả giám sát, phản biện xã hội.

3. Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tập trung nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trong quá trình triển khai những quy định mới về tổ chức và hoạt động.

III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện các Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031

1.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

- Nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chính sách về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc: (1) Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì nghiên cứu, đề xuất quy định, thể chế hoá bằng pháp luật việc thực hiện vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. (2) Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội nghiên cứu, đề xuất xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách cụ thể nhằm thực hiện các mục tiêu xây dựng đối với các giai cấp, tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài. (3) Các tổ chức thành viên nghiên cứu, xác định và thực hiện các giải pháp đổi mới phương thức tập hợp đoàn viên, hội viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức mình. (4) Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tham mưu cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo, đề xuất chính quyền ban hành cơ chế, chính sách bảo đảm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ở địa phương.

- Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân: (1) Tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vai trò lịch sử và truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng ta qua 100 năm thành lập và phát triển; kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). (2) Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai việc chuẩn hóa quy trình tiếp nhận - phản hồi kiến nghị 24/7 từ khu dân cư lên Mặt trận và chính quyền. (3) Nghiên cứu tổ chức thực hiện đánh giá độc lập Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh. (4) Đổi mới phương thức vận động, tập hợp và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo; tăng cường xây dựng lực lượng nòng cốt là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo; nắm chắc tình hình nhân dân, có cơ chế đặc thù, hiệu quả để theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội, các vấn đề bức xúc trong Nhân dân; nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý dứt điểm những vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, vụ việc phức tạp.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đổi mới phương thức vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức các hình thức biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích tiêu biểu xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.2. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách để bảo đảm quyền Nhân dân được tham gia góp ý vào quá trình xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện trách nhiệm Nhà nước trước Nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ở địa phương tham mưu với cấp ủy, đề xuất với chính quyền ban hành cơ chế, quy định để Nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền cùng cấp trong sạch, vững mạnh.

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng cơ chế phối hợp, phân công rõ trách nhiệm trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; ban hành Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2026 - 2031; phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát và phản biện xã hội hàng năm.

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn việc nghiên cứu xây dựng các mô hình “tự quản - tự chủ - tự giám sát” ở cộng đồng dân cư, gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền và Nhân dân, thực hành dân chủ tại cơ sở; nghiên cứu xây dựng, ban hành Bộ tiêu chí và Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật áp dụng “3 công khai - 3 giám sát”.

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện giám sát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp cụ thể hoá các giải pháp, điều kiện để thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, quy chế, quy định để thực hiện hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; phối hợp xây dựng Đề án phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để Nhân dân làm chủ trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; cụ thể hóa phương châm “Dân là gốc” bằng cơ chế, quy định của pháp luật.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên thực hiện cơ chế tiếp nhận, phản hồi ý kiến cử tri trên nền tảng “Mặt trận số”, tiếp nhận 24/7 kiến nghị của Nhân dân.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức “Tháng nghe dân nói” ở tất cả các cấp, vùng miền.

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các đề án, đề tài nghiên cứu thực tiễn về thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

1.3. Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống Nhân dân, phát huy mạnh mẽ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

- Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới.

- Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội phát động ít nhất một phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tham gia thực hiện góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, thiết thực hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên chủ trì bảo đảm yêu cầu đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân và đất nước, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và triển khai Phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”; nghiên cứu xây dựng Đề án phát động “Phong trào toàn dân đoàn kết phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng và giảm nghèo bền vững”.

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng và triển khai đề án chuyển đổi số phục vụ các phong trào thi đua, cuộc vận động, hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng: xây dựng cơ sở dữ liệu về tình hình nhân dân; cơ sở dữ liệu về các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; xây dựng phần mềm quản lý các nguồn Quỹ; xây dựng bản đồ tương tác dân sinh; phần mềm quản lý phong trào thi đua, các cuộc vận động. Nghiên cứu thiết lập Quỹ trợ giúp khẩn cấp cộng đồng cấp tỉnh. Nghiên cứu đề xuất cơ chế bảo đảm việc thực hiện mọi chương trình an sinh có mốc thời hạn, chuẩn đầu ra, chỉ số tác động.

- Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; lan tỏa chuẩn mực đạo đức, lối sống văn minh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn; xây dựng cơ chế vận động nguồn lực xã hội hóa chăm lo nhà ở cộng đồng.

1.4. Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của Nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành hướng dẫn xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” trên phạm vi toàn quốc.

- Phát huy vai trò nòng cốt Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng thí điểm mô hình xã, phường, khu dân cư, thôn, tổ dân phố xã hội chủ nghĩa.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp hướng dẫn, xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư.

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Đề án đổi mới việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp triển khai tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm.

- Ban hành Bộ tiêu chí khung và Sổ tay hướng dẫn triển khai mô hình khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

- Tổ chức các hoạt động nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong các cộng đồng dân cư; nâng cao đời sống tinh thần, giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam,…

1.5. Thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, đoàn kết quốc tế

- Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và của MTTQ Việt Nam về công tác đối ngoại nhân dân, hội nhập quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân; duy trì và thường xuyên giữ mối liên hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức là đối tác truyền thống đi đôi với nghiên cứu mở rộng mối quan hệ với các tổ chức tương đương ở các nước. Chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò của văn hóa, văn học, nghệ thuật, đẩy mạnh kênh ngoại giao văn hóa, hoạt động giao lưu vùng biên giới,... nhằm tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành quy định/hướng dẫn về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động đối ngoại nhân dân hằng năm.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên rà soát, ký kết và tổ chức triển khai các thỏa thuận hợp tác quốc tế.

- Đổi mới phương thức tập hợp, kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trên nền tảng số; hỗ trợ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

1.6. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp tham mưu xây dựng cơ chế linh hoạt, hiệu quả giữa chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên. Các tổ chức chính trị - xã hội nghiên cứu xây dựng và phát triển tổ chức trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy theo mô hình tổ chức mới. Đánh giá 2 năm, 5 năm việc thực hiện tổ chức bộ máy của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo mô hình mới.

- Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất đối với cán bộ chuyên trách công tác Mặt trận ở các cấp, nhất là ở Trung ương. Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận, các tổ chức thành viên có tư duy đổi mới, phong cách, phương thức hoạt động gần dân, sát dân, đồng hành cùng Nhân dân, đặc biệt ở cấp cơ sở, cán bộ Mặt trận và các đoàn thể phải là hạt nhân, nòng cốt. Đổi mới cơ chế thu hút, phát huy trí tuệ của các nhân sĩ, trí thức, chuyên gia đầu ngành, người có uy tín trong cộng đồng tham gia vào các Hội đồng tư vấn của Mặt trận.

- Đánh giá mức độ tinh gọn, hiệu quả phối hợp, giảm đầu mối trung gian và chất lượng phục vụ Nhân dân sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

1.7. Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên tổ chức phong trào thi đua gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên các cấp tập trung triển khai Đề án chuyển đổi số MTTQ Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu tập trung về thành viên, hội viên, đoàn viên phục vụ công tác xây dựng về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào “Bình dân học vụ số”.

- Tập trung phổ cập năng lực số, kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc trên không gian mạng và năng lực sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho Nhân dân, trong đó ưu tiên nhóm đối tượng người cao tuổi, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

2. Xây dựng và triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ (theo phụ lục kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban Trung ương và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, chỉ đạo việc triển khai, hướng dẫn, theo dõi thực hiện Chương trình hành động. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì việc thực hiện Chương trình hành động cùng với quá trình thực hiện Nghị quyết đại hội và Chương trình hành động của cấp mình.

2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

2.1. Cấp Trung ương

- Xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình hành động. Phân công trách nhiệm theo lĩnh vực cho từng đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phụ trách từng nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo tổ chức, lĩnh vực.

- Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động trong toàn hệ thống Mặt trận các cấp. Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ trên phạm vi toàn quốc.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ 6 tháng, hàng năm và cuối nhiệm kỳ đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình hành động.

- Phân công, giao nhiệm vụ cho các ban, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng đề án, kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, tiến độ, sản phẩm cụ thể theo chương trình được phê duyệt.

- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định việc điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Giao Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là đầu mối chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung bảo đảm đúng tiến độ theo Kế hoạch.

2.2. Cấp tỉnh

- Căn cứ kế hoạch này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể hóa phù hợp với tình hình địa phương.

- Đưa kết quả triển khai kế hoạch này vào tiêu chí thi đua, khen thưởng hàng năm của địa phương.

3. Các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương

- Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031; lựa chọn nội dung, mô hình phù hợp để cụ thể hóa vào Văn kiện Đại hội đại biểu nhiệm kỳ mới của tổ chức.

- Căn cứ Kế hoạch và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm, xây dựng, cụ thể hóa vào đề án, chương trình, kế hoạch hoạt động của tổ chức.

- Phối hợp chặt chẽ với các ban chuyên môn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thống nhất nội dung, dữ liệu, tiến độ, phương thức triển khai.

4. Các tổ chức thành viên ở Trung ương

- Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Lựa chọn nội dung, mô hình phù hợp để cụ thể hóa vào Văn kiện Đại hội đại biểu nhiệm kỳ mới của tổ chức.

- Chủ động xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch, tổ chức các hoạt động gắn với chức năng, thế mạnh của từng tổ chức nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ KIỂM TRA

Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và các tổ chức thành viên ở Trung ương; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố:

1. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng quý, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm và báo cáo chuyên đề theo yêu cầu, gửi về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (qua Văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) bảo đảm đầy đủ nội dung, phản ánh trung thực tình hình và kết quả thực hiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác báo cáo, kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả tổng hợp, phân tích, chia sẻ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

2. Tổ chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề hằng năm nhằm đánh giá thực chất việc triển khai thực hiện chương trình hành động. Trên cơ sở đánh giá kết quả theo định kỳ hằng năm hoặc theo chuyên đề, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên có các hình thức khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, thực hiện hiện quả các nội dung của chương trình hành động.

3. Giao các ban chuyên môn của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ kịp thời hướng dẫn, đôn đốc thực hiện.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các tập thể, cá nhân chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bằng văn bản để xem xét, giải quyết.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hơn 1 triệu thí sinh cả nước bắt đầu kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026:

​