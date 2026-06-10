Đổi mới hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ký ban hành Kết luận số 02 /KL-MTTW-ĐCT về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội và Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Vũ Văn Thiên nhân dịp Giáng sinh 2025

MTTQ Việt Nam đã thể hiện vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân

Tại Hội nghị lần thứ 6 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, trên cơ sở báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 02 KL/ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) khoá VIII về "Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo" và các ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất kết luận:

Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; sự phối hợp thường xuyên với các cơ quan chức năng của Nhà nước, sự chủ động, sáng tạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam và sự phối hợp thống nhất hành động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên, công tác tín ngưỡng, tôn giáo của MTTQ Việt Nam đã có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. MTTQ Việt Nam đã thể hiện vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân; đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đồng bào các tôn giáo.

Hầu hết Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực, chủ động tham gia xây dựng, phản biện xã hội góp phần hoàn thiện các chủ trương, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo; thực hiện tốt hơn chức năng giám sát đối với việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; quan tâm phát huy các giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực các tôn giáo tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; xây dựng và phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, cốt cán phong trào; tăng cường tập hợp, đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, công tác tín ngưỡng, tôn giáo của MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp có lúc, có nơi còn thụ động, hiệu quả chưa cao; công tác nghiên cứu lý luận về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tiếp xúc, đối thoại với các tổ chức, chức sắc, nhà tu hành; việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các tôn giáo có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức.

Một bộ phận cán bộ MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội chưa thực sự gần gũi, lắng nghe, quan tâm tham gia giải quyết nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đồng bào tôn giáo. Nguyên nhân của những hạn chế này là do còn khó khăn về tổ chức, bộ máy và chất lượng cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở; việc chỉ đạo và hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở một số địa phương còn chưa được quan tâm đúng mức.

Vận động, tập hợp, đoàn kết các tôn giáo, người có tín ngưỡng, tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo Kết luận, công tác tín ngưỡng, tôn giáo của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong giai đoạn mới là công tác vận động, tập hợp, đoàn kết các tôn giáo, người có tín ngưỡng, tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, là giai đoạn của kỷ nguyên vươn mình, xây dựng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tín ngưỡng, tôn giáo, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn mới.

Cụ thể, về phương hướng, Kết luận nêu rõ, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng; sự phối hợp thường xuyên với các cơ quan Nhà nước; sự phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên và sự chủ động, sáng tạo của Uỷ ban MTTQ các cấp trong chủ trì, phối hợp vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào các tôn giáo, tín ngưỡng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy các giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo, tín ngưỡng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Đổi mới nội dung, phương thức của công tác tín ngưỡng, tôn giáo của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội gắn với phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm" trong triển khai công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Lấy Nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. Mọi nghị quyết, chương trình hành động của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên phải đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo.

Tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, tư duy và phương thức hoạt động của hệ thống MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác tôn giáo, tín ngưỡng theo yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn mới dựa trên dữ liệu, số liệu; ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, tác động sâu rộng đến đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, cho đồng bào các tôn giáo.

Thực hiện tốt chức năng của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo. Phát huy tốt vai trò của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người có uy tín, cốt cán phong trào, đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), "Mặt trận số" để kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức, thành viên của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu tín ngưỡng, tôn giáo và công tác tín ngưỡng, tôn giáo của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đồng bộ, thích ứng với chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Nhiều nhiệm vụ, giải pháp

Kết luận nêu rõ 6 nhiệm, vụ giải pháp. Thứ nhất, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, thích ứng với chuyển đổi số trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo, chú trọng các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác, tập hợp, phản ánh, ý kiến, nguyện vọng của đồng bào tôn giáo từ "Cổng Mặt trận số" tiếp nhận kiến nghị 24/7.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tiếp xúc, động viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo nhân dịp lễ trọng của tôn giáo, lễ tết của dân tộc và các sự kiện quan trọng của tôn giáo, tín ngưỡng.

Hằng năm tổ chức các diễn đàn, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động an sinh xã hội, hội nghị gặp mặt giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc các cấp để tăng cường hợp tác, phối hợp thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Định kỳ tổ chức tiếp xúc, đổi thoại với các vị chức sắc, chức việc, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo; tham gia giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền, cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của các tôn giáo, tín ngưỡng theo quy định của pháp luật.

Tăng cường tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ và người dân hiểu rõ và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Vận động, hướng dẫn, tạo điều kiện để các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào các tôn giáo tham gia vào các hoạt động xã hội, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước.

Vận động, thu hút các tổ chức tôn giáo đã được công nhận tham gia làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; thu hút, vận động các cá nhân tiêu biểu trong tôn giáo tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ban chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và cơ quan dân cử ở các cấp với số lượng, cơ cấu phù hợp; bồi dưỡng, xây dựng, phát huy vai trò cốt cán phong trào và người có uy tín, tiêu biểu trong chức sắc, nhà tu hành, trí thức và tín đồ các tôn giáo.

Phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng kịp thời các điển hình tiên tiến, các mô hình tiêu biểu, cách làm hay sáng tạo, hiệu quả của các tôn giáo trong việc thực hiện an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát động.

Xây dựng và vận hành hiệu quả các kênh thông tin, truyền thông chính thống của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Quan tâm đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội để tăng số lượng tiếp cận; kịp thời cung cấp thông tin chính xác, minh bạch về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và kết quả hoạt động xã hội của các tín ngưỡng, tôn giáo. Xây dựng cơ sở dữ liệu chính thống về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác tín ngưỡng, tôn giáo của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội.

Nâng cao năng lực, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; các âm mưu, hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi, chống phá, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia định hướng dư luận xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững ổn định chính trị - xã hội để xây dựng và phát triển đất nước bền vững.

Thứ hai, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội hướng mạnh về cơ sở, sát dân, gần dân, phục vụ nhân dân.

Trong đó, chú trọng phát huy các giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo; khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tham gia tích cực các hoạt động xã hội, qua đó tăng cường sự đồng thuận và củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thường xuyên quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đồng bào các tôn giáo; xây dựng và phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người tiêu biểu trong tôn giáo.

Lồng ghép, gắn nội dung công tác tín ngưỡng, tôn giáo với việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn do MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phát động, các chương trình, dự án, đề án của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chăm lo người nghèo và các nhóm yếu thế.

Phát triển và nhân rộng các mô hình tự quản, mô hình phối hợp giữa MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội với các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trong việc thực hiện an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo. Chủ động hướng dẫn, tạo điều kiện để các tôn giáo tăng cường đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng cộng đồng khu dân cư tôn giáo đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và phản biện xã hội đối với các dự thảo chủ trương, chính sách, pháp luật, các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo

Mặt trận chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng các cơ quan chức năng trong hệ thống chính trị tham gia rà soát, giám sát, kiến nghị xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; lựa chọn nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề được chức sắc, tín đồ và dư luận xã hội quan tâm; tham gia phản biện xã hội đối với các dự thảo chủ trương, chính sách, pháp luật, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Đa dạng hoá hình thức giám sát, phản biện xã hội như tổ chức hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến chuyên gia, khảo sát thực tiễn tại các địa phương, các cơ sở tôn giáo để tăng tính khả thi và thuyết phục.

Thứ tư, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu tôn giáo, tín ngưỡng; có uy tín, có khả năng tiếp xúc, đối thoại, vận động, tập hợp trong cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Phát huy hiệu quả đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên, người có uy tín trong các tôn giáo, coi đây là lực lượng hỗ trợ quan trọng cho công tác tín ngưỡng, tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Thứ năm, tăng cường sự phối hợp thống nhất hành động giữa Mặt trận với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên và phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước; vận động, phối hợp phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

Rà soát, bổ sung và thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội với các cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và chính quyền các cấp; xác định rõ trách nhiệm, đầu mối và quy trình phối hợp trong nắm tình hình, xử lý các vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là ở cơ sở.

Thực hiện phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm" trong quá trình tổ chức phối hợp và thống nhất hành động về công tác tín ngưỡng, tôn giáo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp. Nâng cao hiệu quả việc thực hiện trách nhiệm chủ trì của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp, vai trò nòng cốt tổ chức thực hiện của các tổ chức chính trị - xã hội và trách nhiệm phối hợp, thống nhất hành động các tổ chức thành viên cùng cấp.

Phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quan tâm ký kết và triển khai thực hiện các chương trình, mô hình phối hợp cụ thể nhằm phát huy vai trò của các tôn giáo trong tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm lo người nghèo, người yếu thế; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở;...

Thứ sáu, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân qua kênh tôn giáo, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam với bạn bè quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Hướng dẫn, phối hợp, khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành tiêu biểu tham gia các hoạt động giao lưu, hội nghị, diễn đàn tôn giáo khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật; phát huy vai trò của các vị chức sắc, chức việc, tổ chức tôn giáo như những "cầu nối nhân dân", góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và hợp tác giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền đối ngoại và cung cấp thông tin chính xác về chính sách tôn giáo của Việt Nam thông qua phối hợp xây dựng các tài liệu, ấn phẩm, sản phẩm truyền thông đa ngôn ngữ giới thiệu về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, chính sách tôn giáo và vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; chủ động cung cấp thông tin cho các tổ chức quốc tế, học giả, truyền thông nước ngoài, góp phần nâng cao tính minh bạch và phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc.

Phối hợp, vận động, hướng dẫn các tôn giáo tham gia đấu tranh với các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo xâm hại lợi ích của đất nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, của đồng bào các tôn giáo.

Về tổ chức thực hiện, ở Trung ương, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng hướng dẫn/chương trình/kế hoạch hành động để quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận tới Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên cùng cấp; hướng dẫn cơ chế phối hợp, thống nhất hành động giữa Uỷ ban MTTQVN với các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên khác trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là công tác tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên là tín đồ, chức sắc, chức việc các tôn giáo tham gia tổ chức và tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành viên của Mặt trận phát động.

Hằng năm, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực các tổ chức chính trị - xã hội bố trí nguồn lực thoả đáng cho công tác tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường hướng dẫn chuyên môn và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận tại các địa phương. Định kỳ tiến hành sơ, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện Kết luận này. Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch chủ động tham gia cùng các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước xây dựng, phát triển, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

Ở địa phương, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Thường trực các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung của Kết luận; xây dựng hướng dẫn/chương trình/kế hoạch tổ chức thực hiện của UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp mình và cấp dưới trực tiếp. Định kỳ sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đôn đốc và biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Kết luận này.

Đoàn Chủ tịch giao Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cụ thể hóa các nội dung để triển khai thực hiện Kết luận này, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Đoàn Chủ tịch và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

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