Jaecoo J5 EV sắp về Việt Nam - SUV điện chạy 470km, sạc 28 phút

Có một sinh vật vẫn sống sót sau bức xạ đủ sức hủy diệt con người chỉ trong tích tắc – và đó là một loài vi khuẩn nhỏ bé mang tên Deinococcus radiodurans.
Nghiên cứu mới về tế bào gốc chỉnh sửa gene giúp tăng khả năng điều trị Parkinson, giảm phụ thuộc thuốc và thúc đẩy phục hồi thần kinh.
Tháng 7/2026, Mitsubishi Motors Việt Nam tiếp tục mang đến loạt chương trình ưu đãi như hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng kèm phụ kiện và phiếu nhiên liệu...
Lần đầu tiên, những bức ảnh về tên lửa đạn đạo liên lục địa nguy hiểm nhất mà Mỹ định hình sử dụng cho 50 năm tới được công bố bởi Tập đoàn Northrop Grumman.
Sau mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser Prado, đến lượt Lexus Việt Nam thực hiện chiến dịch triệu hồi với mẫu xe sang Lexus GX 550 vì lỗi cụm đồng hồ táp-lô.
Apple tìm cách cân bằng giữa hiệu năng, các tính năng AI cùng chi phí sản xuất trong lúc chuỗi cung ứng đang gặp rất nhiều khó khăn.
Theo Hải quân Mỹ, chiếc trực thăng MH-60S Seahawk gặp nạn khi chở theo 4 thành viên phi hành đoàn, hiện còn 1 người đang mất tích.
Nghiên cứu mới cho thấy các lỗ tiết nước trên lá cây đồng tiền tạo thành mô hình Voronoi, mở ra hiểu biết mới về hình thành gân lá tự nhiên.
Apple vừa áp dụng một chính sách mới, rút ngắn chu kỳ phát hành các bản cập nhật bảo mật nhằm ứng phó với tốc độ phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo.
Theo các nguồn tin rò rỉ mới nhất, dòng vivo X500 có thể đánh dấu bước tiến về phần cứng khi vivo X500 Pro Max dùng RAM LPDDR6.