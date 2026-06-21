Israel tấn công Dải Gaza, nhiều người thiệt mạng

AP dẫn lời các quan chức y tế Palestine cho biết, Israel đã tiến hành các cuộc tấn công vào Dải Gaza hôm 20/6, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em và một nhà quay phim của Al Jazeera.

"Cuộc tấn công đầu tiên vào sáng 20/6 đã nhắm vào một căn hộ ở thành phố Gaza vào khoảng 3 giờ sáng, khiến 2 em nhỏ thiệt mạng", nguồn tin cho hay. Tại hiện trường, một phóng viên của hãng AP nhìn thấy đống đổ nát

Thi thể của hai bé gái Zeina 4 tuổi và Lana 14 tuổi đã được đưa đến nhà xác của Bệnh viện Shifa.

Lễ tang của hai bé gái Zeina 4 tuổi và Lana 14 tuổi tại thành phố Gaza ngày 20/6/2026. Ảnh: AP/Abdel Kareem Hana.

“Tôi đang ngồi ở nhà. Quả tên lửa rơi xuống chỗ chúng tôi mà không hề có lời cảnh báo nào”, anh họ của hai bé gái, Mohammad Safadi, người bị thương ở trán, kể lại. Vợ của Safadi cũng bị thương.

"Liệu lệnh ngừng bắn có được thực thi? Chúng tôi là thường dân. Tôi chưa bao giờ cầm vũ khí”, Safadi bức xúc.

Quân đội Israel cho biết họ đang điều tra vụ việc.

Tối 20/6, cuộc oanh kích của Israel cũng đã khiến 4 người thiệt mạng và ít nhất 10 người khác bị thương.

"Đợt oanh kích đầu tiên nhắm vào một ngôi nhà trong trại tị nạn Bureij ở trung tâm Gaza, khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có quay phim Ahmed Wishah của Al Jazeera", theo bệnh viện Al-Aqsa. Al Jazeera đã xác nhận cái chết của Wishah.

Được biết, anh trai của Wishah, Mohamed, một phóng viên của Al Jazeera, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel hồi tháng Tư.

Một cuộc tấn công khác vào ngày 20/6 nhắm vào một nhóm người trong khu lều trại rộng lớn Muwasi ở phía nam Gaza, khiến 1 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương, theo bệnh viện Nasser, nơi các nạn nhân được đưa đến.

Theo bệnh viện Shifa, cuộc tấn công nữa ở thành phố Gaza làm ít nhất 4 người bị thương.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel tấn công nhằm vào các thủ lĩnh của Hamas hồi năm 2025