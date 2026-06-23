[INFOGRAPHIC] DJI Osmo Pocket 4P, camera bỏ túi "2 mắt" quay 4K 240fps

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công Văn phòng Quốc hội vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 112/VBHN-VPQH: Luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó có quy định cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

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Chiếc máy pha cà phê di động sạc 1 lần pha 400 cốc Xiaomi đã tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thông minh của mình bằng việc ra mắt một mẫu máy pha cà phê espresso di động chạy bằng pin vô cùng độc đáo.

Mỹ cắt giảm năng lực tác chiến của NATO Mỹ không rút khỏi NATO, nhưng đang cắt giảm những lực lượng quan trọng nhất trong giai đoạn đầu của một cuộc khủng hoảng lớn tại châu Âu.

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Nhiều mẫu xe Toyota sắp bị "khai tử" vì CEO mới thanh lọc đội hình CEO mới của Toyota là Kenta Kon cho rằng hãng xe Nhật Bản đang sở hữu quá nhiều mẫu xe và biến thể, kéo theo chi phí phát triển ngày càng tăng.

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