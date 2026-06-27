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Honda City 2026 từ 450 triệu đồng - thiết kế đẹp, công nghệ xịn hơn

Nguyễn Anh

Honda City facelift 2026 vừa ra mắt tại Thái Lan với bản sedan 4 cửa và hatchback 5 cửa. Xe được điều chỉnh mạnh về thiết kế, bổ sung nhiều trang bị mới...

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Honda City facelift 2026 vừa chính thức ra mắt tại Thái Lan với cả hai kiểu thân xe sedan 4 cửa và hatchback 5 cửa. Thái Lan là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời là một trong hai thị trường toàn cầu cùng với Ấn Độ, được chọn để ra mắt mẫu xe này.
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Ở lần nâng cấp này, Honda City được thay đổi đáng kể ở ngoại thất. Xe có cụm đèn pha Projector Lens thiết kế mới, dải đèn LED nối liền phía trước, lưới tản nhiệt và cản trước mới, mâm hợp kim 16 inch hai tông màu, logo H Mark đơn sắc, đèn hậu thiết kế mới và cản sau tinh chỉnh.
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Honda City 2026 tại Thái Lan sẽ được phân phối với hai kiểu dáng thân xe truyền thống là sedan (4 cửa) và hatchback (5 cửa), đi kèm các lựa chọn phiên bản từ tiêu chuẩn đến cao cấp bao gồm TURBO S CVT, e:HEV V, e:HEV SV và e:HEV RS.
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Ở lần nâng cấp này, Honda City được thay đổi đáng kể ở ngoại thất. Xe có cụm đèn pha Projector Lens thiết kế mới, dải đèn LED nối liền phía trước, lưới tản nhiệt và cản trước mới, mâm hợp kim 16 inch hai tông màu, logo H Mark đơn sắc, đèn hậu thiết kế mới và cản sau tinh chỉnh.
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Bên trong không gian cabin, mẫu sedan hạng B được nâng cấp hàng loạt tiện nghi cao cấp nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Khu vực trung tâm nổi bật với màn hình cảm ứng giải trí dạng nổi có kích thước lên tới 10 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.
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Hệ thống gương chiếu trong xe nay đã tích hợp tính năng chống chói tự động. Không gian nội thất trở nên sang trọng hơn nhờ hệ thống đèn viền nội thất (Ambient light), bệ sạc điện thoại không dây, phanh đỗ điện tử và hệ thống camera quan sát toàn cảnh 360 độ hiện đại.
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Về kích thước, phiên bản City sedan sở hữu chiều dài 4.553 mm, chiều rộng 1.748 mm, chiều cao 1.467 mm cùng chiều dài cơ sở 2.589 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 135 mm. Trong khi đó, phiên bản hatchback có chiều dài ngắn hơn ở mức 4.369 mm nhưng chiều cao tăng lên 1.501 mm. Khoảng sáng gầm của bản hatchback cũng cao hơn, đạt 147 mm.
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Danh sách an toàn tiếp tục có gói Honda Sensing với đèn pha tự động, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ duy trì làn đường, cảnh báo va chạm phía trước kèm phanh tự động, kiểm soát hành trình thích ứng ở dải tốc độ thấp, cảnh báo xe phía trước khởi hành và camera LaneWatch.
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Về động cơ, bản 1.0 Turbo dùng máy xăng 3 xi-lanh 988 cc, cho công suất 122 mã lực, mô-men xoắn 173 Nm, kết hợp hộp số CVT. Bản e:HEV dùng động cơ xăng 1.5L Atkinson Cycle kết hợp hai mô-tơ điện, trong đó mô-tơ điện cho công suất 109 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, đi kèm hộp số e-CVT. Theo công bố từ nhà sản xuất, xe tăng tốc 0-100 km/h trong 9,4 giây.
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City 2026 có tổng cộng 7 màu ngoại thất tùy phiên bản, cùng 2 tùy chọn màu nội thất gồm đen và xám Platinum dành riêng cho bản e:HEV SV. Giá bán chính thức của Honda City 2026 tại Thái Lan dao động từ 569.000 - 749.000 baht (tương đương từ 450-590 triệu đồng).
Video: Giới thiệu ﻿Honda City facelift 2026 mới.
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