Hai trực thăng va chạm ở Brazil, 6 người tử vong

AP dẫn thông tin từ cơ quan cứu hỏa Rio de Janeiro cho biết, vụ va chạm giữa hai trực thăng xảy ra tại Rio de Janeiro vào sáng 14/6. Một chiếc trực thăng đã rơi xuống bãi đậu xe của một đại lý ô tô, nơi có nhiều xe điện đang đỗ, gây ra hỏa hoạn. Đám cháy được dập tắt sau đó.

Vụ tai nạn khiến cả 6 người có mặt trên trực thăng thiệt mạng.

Mảnh vỡ máy bay nằm rải rác gần hiện trường vụ hai trực thăng được cho là đã va chạm giữa không trung và rơi xuống bãi đậu xe của một đại lý ô tô ở Rio de Janeiro, Brazil, ngày 14/6/2026. Ảnh: AP/Bruna Prado.

Cảnh sát thông tin, ca sĩ kiêm diễn viên hài người Mỹ Oliver Tree có tên trong danh sách hành khách được cung cấp cho cơ quan hàng không. Tuy nhiên, danh tính những người tử vong trong vụ tai nạn hiện chưa được công bố.

Trước đó, Tree đã biểu diễn tại Buenos Aires, Argentina, vào ngày 4/6, và đăng tải một video chơi bóng đá ở một khu phố của Brazil lên Instagram vào ngày 13/6.

Kênh truyền hình trực tuyến Blender của Argentina cho biết nhà sáng tạo nội dung Gaspar Prim Díaz - hay còn gọi là Gaspi - có mặt trên một trong những chiếc trực thăng đó.

Được biết, Gaspi có hơn 2,8 triệu người theo dõi trên YouTube.

"Cảm ơn vì những tác phẩm nghệ thuật, sự kỳ diệu và nhạy bén của bạn. Tất cả chúng tôi sẽ nhớ bạn", Blender đăng tải trên mạng X.

Fernandes de Freitas, một công nhân sửa chữa lốp xe cho biết, ông đã nhìn thấy một trong hai chiếc trực thăng bốc cháy sau vụ va chạm trên không và nhận thấy một hành khách nhảy ra khỏi chiếc máy bay còn lại trước khi nó rơi xuống đất.

"Cảnh tượng thật kinh hoàng", de Freitas nói.

Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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