Hà Nội kéo dài thời gian dùng thẻ xe buýt miễn phí không gắn chip

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội vừa thông báo triển khai phát hành miễn phí thẻ điện tử vật lý gắn chip cho hành khách là người dân thuộc diện được hưởng chính sách miễn phí khi sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố.

Người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên) được phép sử dụng Căn cước công dân gắn chip để xác nhận đối tượng miễn phí khi sử dụng xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Ảnh minh họa/nguồn hanoibus.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP. Hà Nội, hệ thống vé điện tử liên thông chính thức được triển khai từ ngày 1/7/2026. Theo phương thức mới, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên được miễn phí khi sử dụng xe buýt trợ giá thông qua căn cước công dân (CCCD) hoặc thẻ ảo trên ứng dụng "Thẻ vé giao thông HN" cài đặt trên điện thoại thông minh.

Tuy nhiên, sau ba ngày triển khai, Trung tâm đã tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh từ các nhóm hành khách như người có công, người cao tuổi, người khuyết tật và các thành viên thuộc hộ nghèo về những khó khăn trong việc sử dụng thiết bị thông minh cũng như tiếp cận phương thức vé điện tử mới.

Để bảo đảm quyền lợi của các đối tượng được hưởng chính sách miễn phí khi đi xe buýt, đồng thời tạo thêm thời gian để người dân làm quen và chuyển đổi sang hình thức sử dụng CCCD hoặc thẻ ảo, Trung tâm quyết định tiếp tục cho phép sử dụng thẻ miễn phí mẫu cũ (không gắn chip) đến hết ngày 31/12/2026.

Bên cạnh đó, Trung tâm đề nghị các đơn vị vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt khẩn trương thông báo nội dung này tới đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành, kiểm soát và nhân viên phục vụ trên xe để thống nhất triển khai.

Các đơn vị cũng được yêu cầu thống kê sản lượng hành khách sử dụng thẻ miễn phí mẫu cũ; phương pháp thống kê sẽ được Trung tâm hướng dẫn chi tiết tại buổi làm việc dự kiến tổ chức vào ngày 6/7/2026.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn hoặc vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời phản ánh để được phối hợp giải quyết, bảo đảm việc chuyển đổi sang hệ thống vé điện tử diễn ra thuận lợi, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Người dân có thể lựa chọn một trong hai hình thức nhận thẻ. Cụ thể, nhận trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, số 1 Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội trong giờ hành chính hoặc nhận qua dịch vụ chuyển phát nhanh theo địa chỉ đã đăng ký, chi phí vận chuyển do người nhận thanh toán theo quy định của đơn vị chuyển phát.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, từ ngày 1/7/2026, thành phố triển khai miễn phí vé trên các tuyến xe buýt trợ giá đối với hành khách di chuyển trong phạm vi Vành đai 1, nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Chính sách được áp dụng đến hết ngày 30/6/2027 và không áp dụng đối với các tuyến xe buýt kinh doanh và xe buýt du lịch. Trước đó, Hà Nội có 5 đối tượng được làm thẻ xe buýt miễn phí: Người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 06 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo.