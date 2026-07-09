Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 chính thức bắt đầu

Tại Cửa khẩu Nam On của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào, Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và đoàn đại biểu Việt Nam sang tỉnh Bolykhamxay tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào diễn ra tại tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh Bolykhamxay (Lào) với nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng, giao lưu nhân dân và an sinh xã hội.
Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang làm trưởng đoàn và đoàn Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone làm trưởng đoàn.
Tại khu vực cửa khẩu, hai Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã thực hiện nghi thức chào, tô son cột mốc 460; trồng cây hữu nghị và dự lễ khởi công công trình Trạm phối hợp công tác của Đại đội Biên phòng 252 do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng. niệm.
Cùng tham gia đoàn còn có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trong quân đội và lãnh đạo một số bộ, ngành
Đoàn cũng sẽ thăm, tặng quà và trao 100 suất học bổng cho học sinh Trường tiểu học Thông (bản Xốp Tòng, huyện XayChămPhon); tham quan hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao 50 con bò giống cho 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới Lào trước khi được tiễn tại cửa khẩu Nặm On.
Sau 2 lần tổ chức thành công vào các năm 2021 và 2024, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào đã trở thành điểm sáng trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Đây là mô hình hợp tác vừa có ý nghĩa chính trị sâu sắc, vừa có giá trị thực tiễn thiết thực, góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước và tiếp tục lan tỏa tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Hiệu quả của Giao lưu không chỉ thể hiện trong khuôn khổ từng chương trình, mà còn qua kết quả cụ thể trên thực địa, trong phối hợp hằng ngày giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước ở khu vực biên giới chung Việt Nam - Lào.
Giao lưu lần này càng trở nên ý nghĩa hơn khi diễn ra vào thời điểm hai nước tổ chức kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 / 18-7-2026).