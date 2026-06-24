Gắp con đỉa còn sống ra khỏi mũi người đàn ông ở Quảng Ngãi

Ngày 24/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhân nam (30 tuổi, thường trú xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi) đến khám trong tình trạng chảy máu mũi kéo dài suốt một tháng.

Qua thăm khám, nội soi mũi, các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng phát hiện có một con đỉa sống đang ký sinh trong hốc mũi bệnh nhân.

Con đỉa được các bác sĩ gắp ra khỏi mũi bệnh nhân.

Ngay sau đó, các y, bác sĩ nhanh chóng tiến hành gắp con đỉa ra an toàn. Tình trạng chảy máu mũi ở bệnh nhân được cải thiện rõ rệt.

Theo các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo, đỉa suối có thể xâm nhập vào cơ thể khi người dân uống nước suối chưa qua xử lý hoặc tắm, lặn tại các nguồn nước tự nhiên có chứa đỉa. Khi ký sinh trong cơ thể, đỉa tiết ra chất chống đông máu, gây chảy máu kéo dài và có thể dẫn đến thiếu máu, nhiễm trùng hoặc các biến chứng nguy hiểm khác nếu không được phát hiện kịp thời.

Nhằm phòng tránh đỉa suối xâm nhập vào cơ thể người dân không uống trực tiếp nước từ suối, khe, các nguồn nước tự nhiên chưa qua xử lý, đun sôi hoặc lọc nước sạch trước khi sử dụng. Hạn chế tắm, lặn hoặc ngâm mình tại các khu vực nước tù đọng, nhiều cây cỏ thủy sinh.