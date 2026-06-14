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[GALLERY] Wi-fi chậm bất thường vì vị trí đặt router nhiều nhà mắc phải

Thiên Trang (TH)

Nhiều gia đình than phiền Wi-Fi chậm nhưng không biết nguyên nhân lại đến từ vị trí đặt router sai cách, khiến tín hiệu yếu và mạng chập chờn.

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Không ít gia đình thường xuyên gặp tình trạng Wi-Fi chậm, xem video bị giật, gọi trực tuyến ngắt quãng hoặc TV thông minh tải nội dung rất lâu, trong khi nguyên nhân không hẳn xuất phát từ chất lượng đường truyền Internet hay nhà mạng như nhiều người vẫn nghĩ.
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Theo khuyến nghị từ các đơn vị công nghệ và viễn thông, một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến mạng không ổn định lại nằm ở chính vị trí đặt router Wi-Fi trong nhà, yếu tố thường bị người dùng bỏ qua trong quá trình sử dụng.
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Nhiều người có thói quen đặt router trong tủ TV, ngăn kéo, phía sau màn hình hoặc những góc khuất để giữ không gian gọn gàng, nhưng những vị trí này vô tình làm thiết bị khó tản nhiệt và ảnh hưởng đến khả năng phát sóng.
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Router là thiết bị điện tử hoạt động liên tục nên luôn sinh nhiệt trong quá trình vận hành, vì vậy nếu bị đặt trong môi trường bí bách, gần nguồn nhiệt hoặc dưới ánh nắng trực tiếp, hiệu suất hoạt động có thể suy giảm đáng kể theo thời gian.
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Không chỉ nhiệt độ cao, các vật cản như tường bê tông dày, cửa kim loại, tủ gỗ lớn, gương hoặc bể cá cũng có thể làm tín hiệu Wi-Fi bị suy hao, khiến sóng khó lan tỏa đều đến các khu vực khác trong nhà và gây hiện tượng mất kết nối cục bộ.
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Bên cạnh đó, việc đặt router gần lò vi sóng, điện thoại không dây, thiết bị giám sát trẻ em hoặc nhiều thiết bị điện tử khác cũng có thể tạo ra nhiễu sóng, làm tốc độ truy cập Internet giảm xuống và trải nghiệm sử dụng trở nên kém ổn định hơn.
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Để cải thiện chất lượng Wi-Fi, người dùng nên đặt router ở vị trí cao, thoáng mát, gần trung tâm khu vực sử dụng Internet, đồng thời tránh đặt trong tủ kín, phía sau TV, cạnh bếp hoặc những nơi thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
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Ngoài việc bố trí lại router hợp lý, người dùng cũng nên khởi động lại modem định kỳ, hạn chế quá nhiều thiết bị truy cập cùng lúc, ưu tiên kết nối dây Ethernet cho các thiết bị cần đường truyền ổn định và liên hệ nhà mạng khi phát hiện dấu hiệu bất thường kéo dài trên toàn hệ thống.
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