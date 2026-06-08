[GALLERY] CEO mắc “ảo tưởng AI”, cảnh báo gây chấn động Silicon

Công ty FlexBase đang xây dựng cơ sở lưu trữ năng lượng sạch bằng pin dòng chảy ở độ sâu 27m, có thể cung cấp điện cho 210.000 hộ gia đình mỗi ngày.
Với giá ưu đãi khoảng 60 triệu đồng, hiệu năng ngang Honda SH 160cc, UC3 liệu có phải mẫu xe máy điện đầu tiên đủ sức khiến người dùng cân nhắc bỏ SH?
Thị trường ôtô Việt Nam tháng 6/2026 chứng kiến cuộc đua giảm giá sâu từ nhiều hãng xe nhằm kích cầu mua sắm, trong đó nhóm SUV giảm giá hàng trăm triệu đồng.
Liệu bão mặt trời có thể gây ra động đất? Các nhà khoa học đang khám phá những mối liên hệ bí ẩn
Xe máy thương hiệu Piaggio và Vespa tại Việt Nam được thông báo tương thích với xăng E10. Tuy nhiên, Liberty 50cc lại không có thông báo cụ thể.
Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, Lebanon, mà không báo trước.
Bộ Công Thương đã chính thức phát hành Cẩm nang sử dụng xăng sinh học E10, cung cấp thông tin về lợi ích, cách sử dụng và những lưu ý dành cho người tiêu dùng.
Quân đội Nigeria đã giải cứu 360 người bị phiến quân Boko Haram bắt cóc trước đó ở phía nam bang Borno, thuộc vùng đông bắc của đất nước.
Phát hiện gió siêu thanh tốc độ 9 km/giây trên hành tinh ngoài hệ mặt trời WASP-127b, mở ra khám phá mới về khí quyển ngoại hành tinh.
Trào lưu độ xe SUV cỡ nhỏ Suzuki Jimny chưa bao giờ có hồi kết, mới đây một hãng độ Nhật Bản đã ra mắt bodykit lấy cảm hứng từ Land Cruiser 70 Series.