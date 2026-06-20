[e-Magazine] Đại sứ HH Trăng Khuyết Trà My: Ai cũng có điều chưa hoàn hảo

Nhà văn Trần Trà My - biệt danh "thiên thần 6 chân" là Đại sứ Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025, danh hiệu đặc biệt được ban tổ chức quyết định trao sau gần một năm quan sát hành trình của 100 thí sinh dự thi, ngay từ vòng nộp hồ sơ.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, chị Trà My cho biết danh xưng mới khiến chị bỡ ngỡ trong những ngày đầu, nhưng cũng là "vương miện phiên bản đặc biệt" mà chị chờ đợi sau nhiều năm theo dõi các cuộc thi sắc đẹp. Bên cạnh vai trò Đại sứ Hoa hậu, chị Trà My còn viết sách, làm báo, làm truyền thông và hoạt động xã hội.

- Sau khi trở thành Đại sứ Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025, cuộc sống của chị đã có những thay đổi như thế nào, cả trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân?

Bình thường mọi người gọi tôi là nhà văn, người truyền cảm hứng hay biệt danh “thiên thần 6 chân”. Nay có thêm danh xưng Đại sứ Hoa hậu, ban đầu tôi cũng bỡ ngỡ (cười). Nhưng điều quan trọng là sau bao năm chờ đợi, tôi cũng có một vương miện phiên bản đặc biệt dành riêng cho mình, với sứ mệnh trở thành biểu tượng đại diện cho tinh thần và linh hồn của cuộc thi nhan sắc dành cho nhóm phụ nữ yếu thế.

- Trong thời gian qua, chị đã thực hiện những hoạt động nào để lan tỏa thông điệp và giá trị mà danh hiệu Đại sứ Hoa hậu Trăng khuyết mang lại?

Bên cạnh việc đi trao học bổng và truyền cảm hứng cho học sinh nghèo, còn lại đa số tôi tập trung nhiều hơn vào các hoạt động trực tuyến. Những video, bộ ảnh truyền cảm hứng bên chiếc vương miện cùng các bài báo chia sẻ về hành trình đi thi Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng và lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số.

- Nhiều người cho rằng danh hiệu Đại sứ Hoa hậu đôi khi đòi hỏi trách nhiệm lớn hơn cả việc đăng quang. Chị có đồng tình với quan điểm đó không? Theo chị, trách nhiệm lớn nhất của một Đại sứ Hoa hậu là gì?

Trước tiên, tôi phải nhấn mạnh cấu trúc trục vận hành của cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam có một hệ trục khác với các cuộc thi hoa hậu thông thường. Vậy nên, đến phút cuối cùng, ban tổ chức (BTC) mới quyết định tạo ra thêm một danh hiệu, một vương miện đặc biệt, dựa vào quá trình gần một năm trời quan sát 100 thí sinh ngay từ vòng nộp hồ sơ.

Cấu trúc này, bên cạnh việc xét các yếu tố như câu chuyện truyền cảm hứng, hành trình vượt lên số phận, thái độ hành xử của thí sinh, còn xét khả năng am hiểu truyền thông, khả năng am hiểu các cuộc thi hoa hậu thông thường để tạo ra một hành trình đặc biệt khi đến với cuộc thi, và khả năng gánh vác truyền thông trước khi cuộc thi diễn ra. Ngoài ra, có cả việc mục tiêu sử dụng vương miện đó ra sao nếu được giải. Chỉ có duy nhất một thí sinh có đủ những yếu tố đó.

Tuy nhiên, sự tiên phong mới mẻ này từ BTC ban đầu cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều từ thí sinh, và ngay cả truyền thông thời gian đầu cũng lầm tưởng đây là giải phụ, điều đó khiến tôi hoang mang một thời gian ngắn, cho đến khi tự mình tìm đọc các tài liệu liên quan.

Đại sứ Hoa hậu là một danh hiệu hoa hậu chuyên biệt, gắn với sứ mệnh xã hội và đại diện cho tinh thần linh hồn của cuộc thi thông qua chính câu chuyện, hành trình sống của mình. Nếu các hoa hậu, á hậu đảm nhận vai trò trong một nhiệm kỳ nhất định, thì Đại sứ Hoa hậu được xem là người gìn giữ và lan tỏa những giá trị cốt lõi của cuộc thi qua nhiều mùa giải.

Xin được chia sẻ thêm rằng, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức cuộc thi hoa hậu dành cho những người phụ nữ mang trong mình những giới hạn về hình thể và cũng là lần đầu tiên có danh hiệu Đại sứ Hoa hậu được đặc cách có một vương miện riêng biệt. Nó dựa vào các yếu tố tôi đã nêu ở trên. Vì vậy, tôi cảm nhận trách nhiệm của mình rất lớn, đúng như sức nặng của chiếc vương miện đang đội.

- Nhiều cô gái khuyết tật vẫn e ngại vì cho rằng mình không đủ đẹp hoặc không đủ tự tin để tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Chị muốn nhắn gửi điều gì tới họ?

Tôi chỉ muốn chia sẻ rằng trên đời này, ai cũng có những điều chưa hoàn hảo của riêng mình. Chính những điều chưa hoàn hảo ấy khiến chúng ta không ngừng cố gắng, học hỏi và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

- Theo chị, điều gì giúp một cô gái thực sự tỏa sáng trên sân khấu sắc đẹp, kể cả khi cô ấy không sở hữu ngoại hình nổi bật?

Theo tôi, đó là sự dũng cảm dám lựa chọn con đường riêng và theo đuổi mục tiêu của mình. Nhiều người cho rằng ngoại hình nổi bật là lợi thế lớn nhất trong một cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, BTC ưu tiên tìm kiếm những cô gái dũng cảm, có mục tiêu rõ ràng cho hành trình của mình. Điều quan trọng không chỉ là bạn làm gì để chạm tới vương miện, mà còn là bạn sẽ làm gì với danh hiệu ấy sau khi chiến thắng.

- Nếu một cô gái chưa thể chạm tới vương miện Hoa hậu nhưng vẫn muốn lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng, chị sẽ khuyên họ bắt đầu từ đâu?

Hãy bắt đầu từ chính hành trình của mình, bởi mỗi người đều là một cá thể độc nhất. Hãy dành thời gian để hiểu rõ bản thân, biết điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì, mình đang có những cơ hội nào và cần vượt qua những thử thách nào. Khi hiểu mình và sống đúng với giá trị của mình, bạn đã có thể tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh.

- Bên cạnh vai trò Đại sứ Hoa hậu Trăng khuyết, chị còn được biết đến với công việc viết sách và làm báo. Hành trình kể những câu chuyện đời thực bằng con chữ đã mang lại cho chị những trải nghiệm đặc biệt như thế nào?

Gần 25 năm theo đuổi việc viết sách, đến giờ nhìn lại tôi vẫn thấy bất ngờ vì sự kiên định của mình. Từ năm 16 tuổi, tôi đã biết mình muốn gì cho tương lai. Những trải nghiệm lớn nhất mà nghề viết mang lại cho tôi đến từ các vấn đề xã hội. Có những bài viết khiến tôi trăn trở suốt nhiều tháng.

Nếu được sống một cuộc đời hoàn toàn bình thường, có lẽ tôi vẫn sẽ giống nhà văn Vũ Trọng Phụng, thích đi đây đi đó, quan sát và trải nghiệm cuộc sống. So với văn học, tôi yêu thích thể loại ký sự xã hội hơn vì nó cho tôi cơ hội được chạm vào những câu chuyện thật và những số phận thật.

- Là người trực tiếp viết báo và sáng tạo nội dung, chị đánh giá thế nào về việc trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong hoạt động báo chí hiện nay?

AI chỉ là một kho dữ liệu và công cụ hỗ trợ. Tôi phải dạy nó làm việc cho mình, chứ không phải để nó thay mình làm việc.

- Trong bối cảnh AI có thể hỗ trợ viết tin bài rất nhanh, đâu là giá trị cốt lõi mà người làm báo vẫn cần giữ để tạo nên những tác phẩm có sức sống và chạm đến cảm xúc độc giả?

Điều làm nên khác biệt vẫn là trải nghiệm thực tế của con người. Chúng ta hơn AI ở hai điều: cảm xúc và trải nghiệm. Muốn có nhiều cảm xúc, trước hết phải cho phép bản thân được sống, được va chạm và trải nghiệm đa dạng hơn. Tuy nhiên, mọi trải nghiệm đều cần được đặt trong khuôn khổ đạo đức và pháp luật. Đó là hệ giá trị cốt lõi mà người làm báo cần giữ gìn.

- Nhìn lại hành trình từ một cô gái từng đối mặt với nhiều mặc cảm, đến nhà văn, người làm báo và Đại sứ Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam, chị muốn mọi người nhớ đến Trần Trà My với hình ảnh như thế nào?

Là một thiên thần được đội vương miện và rong chơi giữa thế gian này, được tự do phiêu du khắp nơi rồi một ngày sẽ trở về một thế giới khác. Với tôi, những danh xưng hay hào quang không phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là được sống đúng với bản thân, được làm những điều mình yêu thích và giữ cho tâm hồn luôn tự do.

Có lẽ vì vậy mà tôi sống khá vô tư, hồn nhiên, không quá bận lòng trước những lời khen chê. Tôi chọn bước đi trên con đường của riêng mình, đón nhận mọi điều bằng sự bình thản, thay vì giữ lại những muộn phiền trong lòng.