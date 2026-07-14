Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dự kiến sử dụng 16 đoàn tàu

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cá nhân, cơ quan và tổ chức liên quan đối với Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Thời hạn tham vấn là 15 ngày, tính từ thời điểm thông tin được công bố ngày 10/7/2026. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed, thuộc Tập đoàn Vingroup, làm chủ đầu tư.

Hơn 96% chiều dài tuyến đi trên cầu cạn

Theo nội dung báo cáo, tuyến đường sắt có chiều dài khoảng 120 km, bắt đầu tại khu vực Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, Hà Nội và kết thúc tại khu công viên rừng thuộc phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.

Tuyến đi qua 24 xã, phường thuộc 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435 mm và điện khí hóa toàn tuyến. Tốc độ thiết kế trên tuyến chính là 350 km/h; riêng đoạn đi qua Hà Nội được thiết kế với tốc độ 120 km/h.

Trong tổng chiều dài khoảng 120 km đường đôi, chỉ khoảng 4 km được xây dựng trên nền đất; khoảng 116 km còn lại đi trên cầu cạn và cầu vượt, tương đương hơn 96% chiều dài toàn tuyến.

Ảnh minh hoạ.

Tuyến dự kiến có 9 cầu vượt sông, gồm các cầu qua sông Đuống, sông Thái Bình, sông Kinh Thầy tại ba vị trí, sông Đá Vách, sông Sinh, sông Uông và sông Hốt.

Bố trí 5 ga và một depot

Dự án dự kiến bố trí 5 ga hành khách, gồm Cổ Loa, Gia Bình, Ninh Xá, Yên Tử và Hạ Long Xanh.

Trong đó, ga Cổ Loa là điểm đầu của tuyến; ga Gia Bình thuộc tỉnh Bắc Ninh; ga Ninh Xá thuộc TP Hải Phòng; hai ga Yên Tử và Hạ Long Xanh thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Một depot phục vụ công tác lưu đỗ, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đoàn tàu sẽ được xây dựng tại khu vực ga Hạ Long Xanh, phường Tuần Châu.

Theo thông tin công bố khi khởi công dự án, hệ thống tàu, thông tin, tín hiệu và các trang thiết bị đường sắt dự kiến được Siemens Mobility của Đức cung cấp. Doanh nghiệp này cũng sẽ tham gia chuyển giao công nghệ cho VinSpeed trong quá trình vận hành.

Mỗi đoàn tàu chở hơn 600 hành khách

Nhu cầu phương tiện phục vụ khai thác dự án được xác định gồm 16 đoàn tàu, trong đó có các đoàn tàu dự phòng.

Mỗi đoàn tàu dự kiến gồm 7-8 toa, sức chứa hơn 600 hành khách.

Thời gian khai thác được đề xuất từ 6h đến 0h hằng ngày. Khoảng thời gian từ 0h đến 6h được dành cho hoạt động kiểm tra, bảo trì và bảo dưỡng hệ thống.

Trong giai đoạn đầu, từ năm 2028, tàu dự kiến hoạt động với tần suất 60 phút/chuyến. Tần suất sau đó sẽ được điều chỉnh xuống 30 phút, 20 phút và 15 phút/chuyến, tùy theo nhu cầu vận tải.

Vào giờ cao điểm, khoảng cách giữa hai chuyến tàu có thể được rút ngắn xuống còn 12 phút.

Dự kiến sử dụng khoảng 569 ha đất

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đang được tham vấn, tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 569 ha.

Trong đó, đất trồng lúa hai vụ chiếm khoảng 225 ha; đất trồng cây lâu năm gần 95 ha; đất rừng hơn 30 ha; đất ở hơn 35 ha và các loại đất khác khoảng 182 ha.

Số liệu này cao hơn khoảng 18 ha so với quy mô 551 ha được tỉnh Quảng Ninh công bố vào tháng 4/2026. Theo thông tin trước đó, diện tích dự kiến sử dụng tại Hà Nội khoảng 44 ha, Bắc Ninh 19 ha, Hải Phòng 210 ha và Quảng Ninh 278 ha.

Việc thay đổi diện tích có thể xuất phát từ quá trình cập nhật hồ sơ thiết kế và phạm vi sử dụng đất của dự án. Số liệu chính thức sẽ được xác định sau khi hồ sơ đánh giá tác động môi trường và các thủ tục liên quan được hoàn thiện.

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được khởi công ngày 12/4/2026, với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại trong năm 2028.

Khi đi vào vận hành, tuyến đường sắt được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Quảng Ninh từ hơn 2 giờ xuống còn khoảng 23 phút, nhanh hơn khoảng 5-7 lần so với hiện nay.